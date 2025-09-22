الإثنين 22 سبتمبر 2025
اعترافات المتهمين برشق المارة بأكياس المياه بالزاوية: "هزار وضحك"

النيابة العامة، فيتو
أدلي 5 شباب متهمين بمضايقة المارة عن طريق إلقاء أكياس مياه عليهم بقصد المزاح بـ منطقة الزاوية الحمراء باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزاوية الحمراء

وقال المتهمون إنهم يفعلون ذلك لبثها في فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة التيك توك لتحقيق مشاهدات وأرباح، ومتابعين قائلا " كله على سبيل الهزار والضحك مش قاصدين أذية لحد".


وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية والتحفظ على هواتف المتهمين لتفريغها.  


فيديو إلقاء أكياس مياه على المارة بالزاوية الحمراء  

 وكشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بمضايقة المارة عن طريق إلقاء أكياس مياه عليهم بقصد المزاح بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 5 أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

