ضبط 5 شباب بتهمة إلقاء أكياس مياه على المارة بالزاوية الحمراء

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 شباب لقيامهم بمضايقة المارة عن طريق إلقاء أكياس مياه عليهم بقصد المزاح بـ منطقة الزاوية الحمراء.

فيديو إلقاء أكياس مياه على المارة بالزاوية الحمراء

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمضايقة المارة عن طريق إلقاء أكياس مياه عليهم بقصد المزاح بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 5 أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، ونشرهم فيديوهات على صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

