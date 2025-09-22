الإثنين 22 سبتمبر 2025
أخبار مصر

المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة يستقبلان رئيس جمهورية سنغافورة وحرمه

زيارة رئيس جمهورية
زيارة رئيس جمهورية سنغافورة الي المتحف المصري الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة وحرمه والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار زيارتهم الرسمية الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم بالمتحف المصري الكبير الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، الذي رحب بهم وأهداهم مستنسخ مصغر من قناع الملك توت عنخ آمون.

زيارة رئيس جمهورية سنغافورة الي المتحف المصري الكبير 
 

واصطحبتهم بسمة يوسف، من إدارة العلاقات العامة والمراسم، في جولة داخل المتحف شملت الساحة الخارجية، والبهو الرئيس، والدرج العظيم، والقاعات الرئيسية التي يبلغ عددها 12 قاعة عرض، تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة عبر موضوعاتها المتنوعة، بدءا من عصر البدايات والأسرات، وصولا إلى العصر اليوناني الروماني.

وأعرب رئيس سنغافورة والوفد المرافق له عن إعجابهم البالغ وتقديرهم العميق لهيئة المتحف المصري الكبير، مثمنين ما يضمه المتحف من آثار باهرة ومقتنيات فريدة، ومشيدين بتميز سيناريو العرض المتحفي وروعة إخراجه.

زيارة رئيس جمهورية سنغافورة الي الاهرامات

وعقب انتهاء الزيارة توجه رئيس سنغافورة  والوفد المرافق إلى منطقة أهرامات الجيزة، حيث كان في استقبالهم الدكتور أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الجيزة، الذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية شملت الهرم الأكبر، وتم خلالها استعراض تاريخه وعدد أحجاره، بالإضافة إلى زيارة تمثال أبو الهول حيث تم استعراض تاريخه وطريقة نحته، وكذلك جولة في منطقة البانوراما للتعريف بأهم معالم المنطقة الأثرية.

وأبدى رئيس سنغافورة إعجابه بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وبالفكر الهندسي والمعماري المبدع في بناء الأهرامات، حيث لفتت أنظاره ضخامتها، حيث حرص الضيف والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية بالمنطقة الأثرية تخليدا لهذه الزيارة.
 

