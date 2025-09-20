السبت 20 سبتمبر 2025
سياسة

سؤال برلماني عن استعداد الحكومة لاستقبال الضيوف في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو

تقدم النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير الطيران المدني والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بشأن حجم الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف مصر الكبار من مختلف دول العالم، الذين سيحضرون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أضخم صرح حضاري وثقافي في العالم.

افتتاح المتحف المصري الكبير 

وأكد طنطاوى، أن لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير ستكون موضع أنظار العالم أجمع، وهو ما يفرض على الوزارات والمحافظات المعنية تجهيز خطة استثنائية على أعلى مستوى، تليق بمكانة مصر التاريخية والحضارية.

خطة وزارة الطيران المدني

وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلًا: ما هي خطة وزارة الطيران المدني لتسهيل إجراءات وصول الوفود الدولية منذ نزولهم إلى المطارات المصرية؟ وهل تم تخصيص مسارات خاصة وكوادر مدربة للتعامل مع كبار الضيوف والشخصيات الرسمية؟ وما هي ترتيبات محافظتي القاهرة والجيزة بشأن حركة المرور لتأمين وتنظيم انتقال الوفود من المطار وحتى مقر المتحف؟ وهل هناك خطة للتنسيق بين وزارات السياحة والآثار والداخلية والتنمية المحلية لضمان صورة مشرفة لمصر؟

واقترح تخصيص صالات استقبال فندقية الطابع داخل المطارات لكبار الضيوف، مزودة بفرق بروتوكول على أعلى مستوى وإعداد مسارات مرورية محددة وآمنة عبر محافظتي القاهرة والجيزة بعيدًا عن الزحام، مع توفير فرق مرورية مدربة وتجميل وتطوير المحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير لتقديم صورة حضارية متكاملة أمام ضيوف العالم وتخصيص فرق إعلامية وسياحية داخل المطار والفنادق لتعريف الضيوف بالمتحف والكنوز الأثرية المصرية قبل زيارتهم إضافة إلى توفير خط ساخن دولي للتواصل مع الوفود لتسهيل أي مشكلات قد تواجههم أثناء تنقلاتهم.

صورة مصر أمام العالم

واختتم النائب خالد طنطاوي سؤاله مؤكدًا أن نجاح هذه اللحظة التاريخية لن ينعكس فقط على صورة مصر أمام العالم، بل سيُعيد التأكيد على أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع قومي، بل جسر حضاري يربط بين الماضي العريق والمستقبل المشرق لمصر.

