الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تخفيض الحد الأقصى للفئات العمرية المستفيدة من أسعار الطلاب لتذاكر المتحف المصري الكبير

إجتماع هيئة المتحف
إجتماع هيئة المتحف المصري الكبير

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك بمقر المتحف بميدان الرماية بالجيزة.

اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

واستهل الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس، كما شهد الموافقة على اعتماد القوائم المالية المُعدلة والحساب الختامي المُعدل لهيئة المتحف عن العام المالي 2024/2025، بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الإدارة المختصة بالشئون المالية والإدارية بالمتحف.

وحرص الوزير على تقديم الشكر لأعضاء الجهاز على كافة جهودهم فيما تم عرضه، ووجه المختصين بهيئة المتحف ولجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية المُشكلة بقرار سابق من مجلس الإدارة بالتنسيق في اتخاذ ما يلزم من اجراءات تنفيذية في هذا الشأن.

الحد الأقصى للفئات العمرية المستفيدة من أسعار الطلاب لشراء التذاكر

وتم عرض الموافقة على مقترح تخفيض الحد الأقصى للفئات العمرية المستفيدة من أسعار الطلاب لشراء التذاكر مقابل الزيارة للمتحف ليكون 24 عام، وذلك بدءًا من 1 يناير 2026.
كما تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع المتحف، وبعض الأعمال المرتبطة بتجهيزات حفل الافتتاح، بالإضافة إلى بعض المستجدات الخاصة بتقديم خدمات متخصصة بمركز الترميم بالمتحف.

وتم أيضًا الموافقة على اعتماد الهيكل الوظيفي المُعدل لهيئة المتحف في ضوء قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في هذا الشأن.

كما وافق المجلس على إبرام بروتوكول تعاون بين هيئة المتحف وجهاز شؤون البيئة للتعاون المشترك في مجال الحفاظ على البيئة.

جدير بالذكر أن الاستعدادات تجري على قدم وساق للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير المقرر يوم 1 نوفمبر المقبل. وفي ضوء هذه الاستعدادات سوف يتم غلق المتحف بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر القادم، بجانب غلق قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير، اعتبارًا من يوم 20 أكتوبر المقبل، وذلك لاستكمال أعمال نقل آخر القطع الأثرية الخاصة بالملك الذهبي توت إلى المتحف المصري الكبير، حيث سيتم عرضها لأول مرة مجتمعة في قاعة واحدة مخصصة داخله.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شريف فتحي شريف فتحي وزير السياحة والآثار وزير السياحة والآثار هيئة المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير بالجيزة ميدان الرماية بالجيزة ميدان الرماية

مواد متعلقة

سؤال برلماني عن استعداد الحكومة لاستقبال الضيوف في افتتاح المتحف المصري الكبير

سؤال برلماني بشأن غياب الترويج الإعلامي لافتتاح المتحف المصري الكبير 

الأكثر قراءة

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

تفاصيل طرد المغنية العالمية دوا ليبا لمدير أعمالها بسبب فلسطين

قرار جمهوري بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

الأونصة تسجل مستويات جديدة، الذهب يواصل الصعود ويهز الأسواق العالمية

آخر تطورات أسعار الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 22-9-2025

بعد فرنسا، رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الدبلوماسية في لندن

خدمات

المزيد

الأونصة تسجل مستويات جديدة، الذهب يواصل الصعود ويهز الأسواق العالمية

آخر تطورات أسعار الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 22-9-2025

سعر الجنيه الذهب يتخطى 40 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها وعيار 21 يسجل رقما قياسيا

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم بيع شيء يمكن استعماله في أمر مباح أو محرم في نفس الوقت

يستحب فيه الدعاء، فضائل شهر ربيع الثاني وأهم الأحداث التاريخية فيه

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads