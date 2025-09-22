الإثنين 22 سبتمبر 2025
تريند

أحضان وقبلات ترامب لأرملة تشارلي كيرك تثير الجدل، والنشطاء: الرئيس الحنين رزق (فيديو)

أحضان وقبلات الرئيس
أحضان وقبلات الرئيس ترامب وزوجة تشارلي كيرك، فيتو

تأبين تشارلي كيرك، أثارت أحضان وقُبلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأرملة الصحفي المقرب لترامب تشارلي كيرك، في مراسم تأبينه التي عقدت أمس الأحد، جدلًا وتفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن اندهاشهم للمشاهد المثيرة التي كانت بين ترامب وإريكا، أرملة تشارلي كيرك.

ترامب يواسي أرملة تشارلي كيرك بالأحضان والقبلات

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، والذي انتشر بسرعة بين مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور إريكا، أرملة تشارلي كيرك، على منصة التأبين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قام بمواساتها وقبلها، غير أن إريكا احتضنت ترامب بشدة ولفترة طويلة، الأمر الذي دفع ترامب لتقبيلها لمواساتها.

زوجة تشارلي كيرك والرئيس ترامب، فيتو
زوجة تشارلي كيرك والرئيس ترامب، فيتو


وقام الرئيس الأمريكي ترامب بمواساة إريكا، وهمس في أذنها مشيرًا إلي شيء لأعلى، فضحكت إريكا، وقامت باحتضان الرئيس ترامب مرة أخرى، أثناء مراسم تأبين زوجها الصحفي الراحل تشارلي كيرك.
علق البلوجر محمد علي عيسى على أحضان وقبلات ترامب لأرملة تشارلي كيرك، فقال: "ترامب فنان في استثمار اللحظات العاطفية لصالح صورته السياسية".

النشطاء يسخرون: “الرئيس الحنين رزق”

وسخر البلوجر يوسف الرشيد قائلًا: "بعد كل هذا العناق والقبلات لأرملة تشارلي كيرك يبدو أن ترامب هو الذي أنهى حياة تشارلي".


أما البلوجر أحمد غازي فقال: "أصنف ترامب بأنه أذكى شخصية بالعهد الجديد، يعرف كيف يكسب تعاطف شعبه بسهولة لتلميع صورته السياسية وتقوية نفوذ الحزب الجمهوري".
أما البلوجر عبد الرحمن علي فقال: "كأنها ما صدقت أن زوجها تشارلي مات، فهي لا تريد أن تترك ترامب".
وعلق البلوجر عبد الله سليم قائلًا: "الرئيس الحنين رزق...!".

ترامب يواسي زوجة تشارلي كيرك، فيتو
ترامب يواسي زوجة تشارلي كيرك، فيتو


أما البلوجر إسماعيل توفيق فقال: "تأجيج وتحريك رأي عام في اتجاه معين لا أكثر وتعتيم علي قضية ابستين.. كم أمريكي قتلوا من أجل آرائهم، ترامب نفسه يهجر الناس لمجرد آرائهم".
 

ترامب يرثي تشارلي كيرك في مراسم التأبين

بندقية من الحرب العالمية الأولى، تفاصيل جديدة مثيرة في قضية تشارلي كيرك

