وسط حراسة مشددة، ترامب وعدد من مسئوليه يشاركون في حفل تأبين تشارلي كيرك

يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من أعضاء إدارته اليوم الأحد، في فعاليات تأبين الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي اغتيل في الحرم الجامعي في 10 سبتمبر.



ويقام وداع كيرك على ملعب كرة القدم في فينيكس بولاية أريزونا وسط إجراءات أمنية مشددة، وقد نقل جثمانه من ولاية يوتا، حيث جرت عملية الاغتيال.

وقامت الشرطة بإغلاق الطرق المؤدية إلى الملعب، فيما يجوب الضباط المنطقة المحيطة بالساحة المليئة بالمرافق الترفيهية.

كما جرى تطويق موقف السيارات المجاور بسياج يبلغ ارتفاعه مترين، وظهرت أعداد كبيرة من الصحفيين في المكان.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" أمس السبت باعتقال رجل مسلح في ملعب في أريزونا حيث من المقرر إقامة حفل تأبين للناشط السياسي تشارلي كيرك الذي توفي بعد تعرضه لعملية اغتيال في 10 سبتمبر الجاري.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر أمني أمريكي: "تم إلقاء القبض على رجل مسلح يدعى أنه تابع لأجهزة إنفاذ القانون أمس الجمعة بعد دخوله ملعب أريزونا كاردينالز حيث من المقرر إقامة حفل تأبين لتشارلي كيرك يوم الأحد".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم تحديد هوية المعتقل بعد.

ونقلت الصحيفة عن بيان جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن الرجل عرّف عن نفسه لعناصر الجهاز بأنه ضابط إنفاذ قانون، وقال إنه مسلح. وبعد التدقيق تبين أن الرجل ليس موظفا في جهات إنفاذ القانون التي تعمل في الملعب خلال فعالية حفل تأبين لتشارلي كيرك.

كما كشفت الصحيفة، نقلا عن مصدر أمني مطلع، أن المعتقل كان يحمل مسدسا وسكينا. وأضاف المصدر أن الرجل أظهر أيضا "بطاقة هوية منتهية الصلاحية" وأكد أنه يقدم خدمات أمنية خاصة.

وكان كيرك، المعروف بدعمه للرئيس ترامب، قد أُصيب بجروح قاتلة يوم 10 سبتمبر خلال تجمع جماهيري في جامعة وادي يوتا.

وليس هذا أول اعتداء يستهدف شخصية سياسية تعارض تقديم الدعم لكييف؛ ففي عام 2024 حاول متطرف مؤيد لأوكرانيا اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، الذي أُدخل حينها إلى المستشفى في حالة حرجة.

وفي العام نفسه، جرت محاولتان لاغتيال ترامب أثناء حملته الانتخابية، وذلك بعد تشكيكه في جدوى المساعدات الأمريكية لأوكرانيا. وقد أشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن كيرك لعب دورا محوريا في فوز ترامب بالانتخابات عبر ضمان نسبة مشاركة مرتفعة من جانب الشباب.

ووجهت تهمة القتل إلى الشاب تايلر روبنسون (22 عاما)، وتعتزم النيابة المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحقه. روبنسون سلم نفسه للشرطة، وظهر في جلسة المحكمة مرتديا سترة واقية.

