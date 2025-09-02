الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
هزة متوقعة قبل نهاية العام، آخر تطورات حركة مؤشر الذهب عالميا

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب، شهدت أسعار الذهب العالمية اليوم، استقرارا ملحوظا حيث استقر الذهب الفوري عند المستوى 3452 دولارًا للأونصة بعدما شهد ارتفاعا خلال حركة التعاملات الأخيرة.

توقعات المصارف 

 وعلى الصعيد التحليلي، يتوقع مصرف HSBC نطاق تقلب بين 3,100 و3,600 دولار للأونصة لعام 2025، وسط مؤشر على إمكانية حدوث تصحيح طفيف إذا تجاوزت الأسعار حاجز 3,500 دولار في المقابل.

وحذر Citi من احتمال تراجع السعر إلى أقل من 3,000 دولار أواخر العام أو مطلع 2026، مدفوعًا بتحسن اقتصادي عالمي وتراجع الطلب الاستثماري.

خيار مفضل للمستثمرين

وبرغم ذلك، يبقى الذهب خيارًا مفضلًا لدى المستثمرين كأصل تحوط ضد خطر التعثر الاقتصادي، حيث تؤثر عوامل مثل ضعف الدولار، قرارات الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات التجارية على اتجاهه بشكل واضح.

 

يتداول الذهب عند تلك النقطة

يتداول الذهب اليوم حول 3500 – 4000 دولار للأونصة، مدفوعًا بضعف الدولار والأجواء التجارية المتوترة، في حين يتلقى دعمًا من تحذيرات البنوك الكبرى، ومع ذلك، يعكس مؤشر نشاط التداول حالة من الترقب وسط إشارات تدعو للحذر من تصحيح طفيف محتمل قريبًا.

أداء الذهب من بداية 2025

جدير بالذكر في بداية عام 2025، استمر الذهب في رحلة صعودية قوية بدأت في 2024، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 29% منذ بداية العام، ولامس مستويات قياسية في أبريل 2025.
وهذا الارتفاع جاء مدعومًا بعوامل متعددة، أبرزها استمرار مشتريات البنوك المركزية، خاصة في الاقتصادات الناشئة، التي سجلت طلبًا صافيًا يقارب 710 أطنان ربع سنوية، ومع ذلك، شهدت الأسعار تقلبات حادة، حيث تراجعت إلى حوالي 3250 دولارًا بحلول 30 يونيو 2025، بعد أن وصلت إلى ذروتها عند 3396 دولارًا في يونيو.
وفي يناير 2025، بدأ الذهب العام عند مستويات قريبة من 3000 دولار، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من  الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي عززت جاذبية الذهب كملاذ آمن، وخلال الربع الأول، سجل الذهب مستوى قياسيًا، مدفوعًا بالتضخم المستمر والتوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
ومع ذلك، في يونيو، تأثر السوق بتراجع الطلب على الملاذ الآمن بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما قلل من التوترات التجارية ودفع الأسعار للهبوط بحوالي 100 دولار من ذروتها.

 

