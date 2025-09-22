زوجة مطرب المهرجانات مسلم تفتح النار على شقيقته لهذا السبب

فتحت يارا تامر زوجة مطرب المهرجانات مسلم، النار على شقيقة زوجها، وذلك بعد قيام الأخيرة بالإساءة لها مما أشعل الخلافات بين الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت يارا بنشر مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقالت فيه: أنا ممكن مسلم يطلقني علشان حالف عليا ما أطلعش أتكلم، بس أنا مش فارقلي إني أطلق، كل اللي فارقلي إن حد يتكلم عليا كده، وأنا معايا كل حاجة تخلي الناس تشوفها وحشة ومش راضية أطلعها، بس مفيش تربية، هي عندها مرض اسمه يارا تامر.



وأضافت زوجة مسلم قائلة: أنا كنت منزلة فيديو بقول لجوزي فيه إيه رأيك في الأكل؟ قالي: جميل يمكن أحلى من اللي ماما بتعمله هي مسكتتش، وبعدين طلعت قالت: إزاي يقول على ماما كده وتشتمني وتشتم أخوها تقولي عليه مش راجل وبتتكلم عني وعن شرفي.



على الجانب الأخر، كانت يارا تامر زوجة المطرب مسلم قد خرجت عن صمتها لتوضح حقيقة انفصالهما، وقالت يارا تامر في منشور عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: فيك يا حبايب قلب أنا ومسلم عدينا بحاجات أكتر أصعب من كده وفضلنا متمسكين ببعض، عمري ما هتخلى عنه ولا هو يقدر يعيش من غيري، هيردلي اعتباري ويطلع ينهي القرف دا كله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.