مسلم في ورطة جديدة بسبب فيديو الاعتذار ورد فعل مفاجئ من مصطفى كامل

دخل مؤدي المهرجانات، الشهير بـ مسلم، في أزمة جديدة بعد اعتذاره للفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، وذلك على إثر التجاوزات التي أدت إلى إيقافه.

واعتذر مسلم، لنقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، عبر ستوري حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قائلا: "الفيديو ده بقدم فيه اعتذاري للنقابة والنقيب مصطفى كامل، ولو كنت دعيت عليك أو حاجة ده بسبب إني شاب لوحدي، وكنت تعبان وملقتش حد يقف جنبي في تعبي، وبيتي اتخرب في الفترة اللي اتوقفت فيها عن الغناء".

وأضاف مسلم: كان أقل طموحي إني أشتغل زي زمايلي، بعتذر لك وأنا زي ابنك وأنا قد اعتذاري حتى لو مش هشتغل، ومشتمتش حد أنا قولت حسبي الله ونعم الوكيل بس، وانتوا بيتي وأهلي وأستاذ مصطفى من وقت ما مسك النقابة وهي في تطور.

في هذا السياق، عقب هذا الاعتذار الذى تقدم به مسلم، في فيديو عبر حساباته الرسمية، تجاهل الفنان مصطفي كامل، ما قاله، مؤكدًا أنه لا نية لتصالح النقابة مع مسلم، بسبب تجاوزاته الأخيرة.

على جانب آخر، كان مسلم، قدم خطاب لنقابة المهن الموسيقية، خلال الأشهر الماضية، يلتمس فيه التراجع عن قرار إيقافه عن الغناء.

في هذا السياق، كشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية، حقيقة تراجع النقابة، باستثناء من الفنان مصطفي كامل، حيث أكد أن “مسلم” ما زال موقوفا عن الغناء، بقرار من مجلس النقابة، ولم يتم التراجع عن الأمر نهائيًا.

من ناحية أخرى، كانت نقابة المهن الموسيقية ، حذرت جميع المنشآت السياحية، وأماكن الحفلات، من التعاقد مع مؤدي المهرجانات "مسلم"، وذلك بعد إعلان إيقافه عن الغناء منذ فترة طويلة.

الموسيقيين تحذر من التعامل مع مسلم

وأكدت النقابة، أنها تتعامل مع مسلم، قانونيًا، لعدم احترامه قواعد وقوانين النقابة طوال الفترة المقبلة، كما حذرت بعض المطربين من الخروج عن السياق العام للفن المصري، واحترام الجمهور، أثناء ظهور المطربين في الحفلات على المسارح الرسمية.

كانت المحكمة الاقتصادية قضت بتغريم مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين في سرقة لحن أغنية “أول حياتي ياما"من الملحن حسن دنيا، مبلغ 2 مليون جنيه.

وكانت جهات التحقيق أحالت مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت، للمحاكمة، بسبب استخدام لحن أغنية “أول حياتي ياما” للملحن حسن دنيا دون الرجوع إلى مالكها.

وتقدم المحامي سامح قناوي ببلاغ يتهم مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت، بسرقة لحن أغنية “أول حياتي ياما"، وتركيبه على مهرجان “أنا قلبي عايز صرخة”، قائلا: "شكلت كلمات المهرجان جريمة مكتملة الأركان للحياء العام مع التلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين ما يهدد الذوق العام للمجتمع والآداب العامة له، ويشكل خطرا على أبناء المجتمع والذي تعلق بلحن موكلي الملحن حسن أبو دنيا".

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