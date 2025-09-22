الإثنين 22 سبتمبر 2025
رياضة

إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان أمام مارسيليا للمرة الثانية

إنريكي، فيتو
إنريكي، فيتو

 أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين التي ستخوض كلاسيكو الدوري الفرنسي أمام مارسيليا، اليوم الإثنين، في ختام الجولة الخامسة من البطولة.

وكانت المباراة قد تأجلت أمس الأحد، بسبب ظروف الطقس، مما أجبر إنريكي على إعلان قائمة الفريق للمرة الثانية، صباح اليوم.

وشهدت القائمة استمرار غياب الجناح برادلي باركولا بسبب الإصابة، ليقلص قوة الهجوم الباريسي في ظل غياب عثمان ديمبلي وديزيريه دوي بسبب إصابة عضلية.

 

 قائمة باريس سان جيرمان أمام مارسيليا

 حكيمي، بيرالدو، ماركينيوس، زابارني، كفاراتسخيليا، فابيان رويز، جونزالو راموس، فيتينيا، لي كانج، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديز، شوفالييه، زاير إيمري، سافونوف، كامارا، مباي، باتشو، ريناتو مارين

ويعتلي البي إس جي، قمة الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما جمع مارسيليا 6 نقاط من فوزين وخسارتين.

 

ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

1- باريس سان جيرمان 12 نقطة
2- موناكو 12 نقطة
3- ليون 12 نقطة
4- ستراسبورج 12 نقطة
5- ليل 10 نقاط
6- لانس 9 نقاط
7- رين 8 نقاط
8- مارسيليا 6 نقاط
9- تولوز 6 نقاط
10- أوكسير 6 نقاط
11- باريس إف سي 6 نقاط
12- نيس 6 نقاط
13- أنجييه 5 نقاط
14- بريست 4 نقاط
15- لوهافر 4 نقاط
16- نانت 4 نقاط
17- لوريان 4 نقاط
18- ميتز نقطة واحدة.

