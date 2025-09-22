القمة رباعية، ترتيب الدوري الفرنسي قبل كلاسيكو باريس سان جيرمان ومارسيليا

ترتيب الدوري الفرنسي، تتجه أنظار عشاق الكرة الفرنسية مساء اليوم لمتابعة كلاسيكو باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي بعد تأجيله لمدة 24 ساعة.

وكانت رابطة الدوري الفرنسي، أعلنت تأجيل المواجهة النارية بين فريقى باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، والتى كان مقررا إقامتها فى قمة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، فى العاشرة إلا الربع مساء الأحد على ملعب "فيلودروم"، لتقام اليوم الإثنين في التاسعة نفس موعد حفل الكرة الذهبية بسبب سوء الأحوال الجوية.

ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

1- باريس سان جيرمان 12 نقطة

2- موناكو 12 نقطة

3- ليون 12 نقطة

4- ستراسبورج 12 نقطة

5- ليل 10 نقاط

6- لانس 9 نقاط

7- رين 8 نقاط

8- مارسيليا 6 نقاط

9- تولوز 6 نقاط

10- أوكسير 6 نقاط

11- باريس إف سي 6 نقاط

12- نيس 6 نقاط

13- أنجييه 5 نقاط

14- بريست 4 نقاط

15- لوهافر 4 نقاط

16- نانت 4 نقاط

17- لوريان 4 نقاط

18- ميتز نقطة واحدة



موعد مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا بالدوري الفرنسي



من المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان أمام أولمبيك مارسيليا، في منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الفرنسي، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد فيلودروم معقل مارسيليا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا



تذاع مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، على قناة beIN SPORTS 2 HD.

