التضخم في المغرب يسجل أدنى مستوى منذ 16 شهرا خلال أغسطس

التضخم في المغرب
التضخم في المغرب

سجلت أسعار المستهلكين في المغرب خلال شهر أغسطس زيادة بنسبة 0.3% على أساس سنوي، وهي أدنى وتيرة للتضخم منذ أبريل من 2024.

التضخم في المغرب

نتجت الزيادة عن ارتفاع طفيف بأسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.3%، بحسب بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين.

ورغم ذلك، سجل مستوى التضخم الأساسي الذي يستثني التغير في أسعار المنتجات الأكثر تقلبا ارتفاعا بنسبة 0.7% على أساس سنوي، وهو أدنى معدل مسجل منذ مارس 2021.

شهدت وتيرة التضخم في المملكة تباطؤا منذ بداية فبراير الماضي إلى أقل من 2%، وبلغ متوسط التضخم السنوي العام الماضي 0.9%، وذلك بعدما بلغ مستويات مرتفعة في عامي 2022 و2023 بنحو 6.6% و6.1% على التوالي.

خفض المركزي المغربي لسعر الفائدة  

دفع تباطؤ التضخم بنك المغرب المركزي لخفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس للمرة الثالثة تواليًا ليصل إلى 2.25% في مارس الماضي. وفي آخر اجتماع له في يونيو قرر إبقاء السعر دون تغيير، ومن المقرر أن يتخذ قرارًا جديدًا في اجتماعه يوم غد الثلاثاء في وقت تُجمع فيه استطلاعات الرأي على تثبيت الفائدة مرة أخرى.

لاجارد: المركزي الأوروبي يحقق هدف التضخم رغم استمرار حالة عدم اليقين

خبير: الاستثمار في الأسهم وسيلة للتحوط من تقلبات الذهب وارتفاع التضخم

من المتوقع أن يسجل التضخم بنهاية العام معدلا قريبا من 1%، قبل أن يبلغ 1.8% العام المقبل، بحسب أحدث توقعات بنك المغرب الصادرة في يونيو الماضي.

