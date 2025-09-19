الجمعة 19 سبتمبر 2025
خبير: الاستثمار في الأسهم وسيلة للتحوط من تقلبات الذهب وارتفاع التضخم

حسام عيد، فيتو
قال حسام عيد خبير أسواق المال: إن  الاستثمار بالأسهم في البورصة المصرية هو أفضل أدوات الاستثمار في الوقت الراهن، الذي يجمع ما بين العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة  ، مشيرا إلى أنه يعتبر أيضا أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم، أو تحريك جديد لسعر الصرف، واتباع سياسة صرف أكثر مرونة، وذلك من خلال الاستثمار بالأسهم القيادية والشركات الرائدة في مجالاتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي تنجح فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الأرباح بالقوائم المالية السنوية، وبالتالي يكون هناك توزيعات أرباح سنوية مرتفعة، وارتفاع قيمة رأس المال المستثمر بارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة.

وأشار إلى أن ارتفاع  القيم العادلة لأغلب الأسهم  يؤكد أن الاستثمار بالأسهم هو أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم مجددًا، واستمرار الأزمات الجيوسياسية الراهنة.

وتابع: إنه في حالة انتهاء الأزمات الجيوسياسية وتراجع  تأثيرها على الاقتصاد العالمي بصفة عامة قد يدفع أغلب البنوك المركزية الدولية إلى التيسير النقدي من خلال تخفيض معدلات الفائدة مرة أخرى ودفع رؤوس الأموال المستثمرة إلى الاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية مرة أخرى.

