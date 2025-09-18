الخميس 18 سبتمبر 2025
رياضة

المغرب في صدارة المنتخبات الأفريقية بتصنيف "فيفا" الجديد

المغرب
المغرب

حافظ المنتخب المغربي على صدارة المنتخبات الأفريقية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الصادر عن شهر سبتمبر، حيث احتل المركز الحادي عشر عالميا.

تصنيف افضل 10 منتخبات في افريقيا

وبعد المغرب جاء منتخب السنغال في المركز الثاني أفريقيا ومصر ثالثا.

وتراجع منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصادر عن شهر سبتمبر مركزا واحدا، ليحتل المركز 35 بدلا من المركز 34.

منتخب مصر يتراجع في تصنيف الفيفا 

وجاء التراجع رغم تحقيق الفراعنة الفوز على منتخب إثيوبيا والتعادل مع بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو

تتبقى مباراتان فقط لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، أمام جيبوتي خارج الديار في الجولة التاسعة وأمام غينيا بيساو بالقاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات.

ومن المقرر أن تقام مواجهتا منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو، ضمن الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 16 أكتوبر المقبل.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر - 20 نقطة

2- بوركينا فاسو- 15 نقطة

3- سيراليون - 12 نقطة

4-  غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا- 6 نقاط

6- جيبوتي - نقطة واحدة

