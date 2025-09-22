الإثنين 22 سبتمبر 2025
زيزو يصل اتحاد الكرة لحضور جلسة الاستماع في شكوى الزمالك ضده

 وصل منذ قليل أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، إلى مقر اتحاد الكرة من أجل حضور جلسة الاستماع في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضده. 


وتستمع لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، لأقوال أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي في شكوى الزمالك ناديه السابق ضده، بعد تأجيل الجلسة أكثر من أسبوع بناءً على طلب محاميه.


وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة بشأن انتقال زيزو إلى صفوف الأهلي، حيث يتهم فيها اللاعب والنادي الأحمر بمخالفة اللوائح وأنه تفاوض في وقت كان اللاعب فيه متعاقدًا مع النادي الأبيض.


الزمالك يطالب بإيقاف زيزو وتغريمه 20 مليون جنيه

وطالب  نادي الزمالك في شكواه بإيقاف اللاعب وتغريمه 20 مليون جنيه، بدعوى تغيبه عن التدريبات لفترة طويلة قبل رحيله، إضافةً إلى عدم سداده النسبة الخاصة بالإعلانات التجارية التي شارك فيها أثناء وجوده مع الفريق، بجانب اتهامه بالتفاوض مع الأهلي والتوقيع له خلال فترة سريان عقده، وهو ما اعتبره النادي مخالفة للوائح.

