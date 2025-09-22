الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على قائدي سيارتين بتهمة تعطيل حركة المرور خلال حفل زفاف بمدينة نصر

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائدي سيارتين ملاكي عطلا الحركة المرورية خلال حفل زفاف بـ مدينة نصر معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

 

فيديو تعطيل الحركة المرورية بمدينة نصر 

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين ملاكى بتعطيل الحركة المرورية حال سيرهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارتين "إحداهما مثبت عليها زجاج ملون" وقائديهما (شخصان – مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

 

وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه حال سيرهما بموكب زفاف أحد أصدقائهما.

تم التحفظ على السيارتان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو تعطيل الحركة المرورية بمدينة نصر فيديو تعطيل الحركة المرورية تعطيل الحركة المرورية بمدينة نصر الحركة المرورية بمدينة نصر مدينة نصر

مواد متعلقة

تجديد حبس عامل بتهمة التحرش بفتاة داخل أتوبيس بمدينة نصر

الداخلية تضبط شخصًا بمدينة نصر بتهمة النصب على المواطنين عبر خدمات تأمينية وهمية

الأكثر قراءة

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

تفاصيل طرد المغنية العالمية دوا ليبا لمدير أعمالها بسبب فلسطين

قرار جمهوري بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

الأونصة تسجل مستويات جديدة، الذهب يواصل الصعود ويهز الأسواق العالمية

آخر تطورات أسعار الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 22-9-2025

بعد فرنسا، رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الدبلوماسية في لندن

خدمات

المزيد

الأونصة تسجل مستويات جديدة، الذهب يواصل الصعود ويهز الأسواق العالمية

آخر تطورات أسعار الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 22-9-2025

سعر الجنيه الذهب يتخطى 40 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها وعيار 21 يسجل رقما قياسيا

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم بيع شيء يمكن استعماله في أمر مباح أو محرم في نفس الوقت

يستحب فيه الدعاء، فضائل شهر ربيع الثاني وأهم الأحداث التاريخية فيه

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads