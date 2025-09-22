القبض على قائدي سيارتين بتهمة تعطيل حركة المرور خلال حفل زفاف بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائدي سيارتين ملاكي عطلا الحركة المرورية خلال حفل زفاف بـ مدينة نصر معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

فيديو تعطيل الحركة المرورية بمدينة نصر

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين ملاكى بتعطيل الحركة المرورية حال سيرهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارتين "إحداهما مثبت عليها زجاج ملون" وقائديهما (شخصان – مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه حال سيرهما بموكب زفاف أحد أصدقائهما.

تم التحفظ على السيارتان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.