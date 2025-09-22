الإثنين 22 سبتمبر 2025
تجديد حبس عامل بتهمة التحرش بفتاة داخل أتوبيس بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عامل بتهمة التحرش بفتاة والإتيان بفعل فاضح داخل أتوبيس نقل جماعي في منطقة مكرم عبيد بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وذلك 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وكان قد انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب يقوم بارتكاب فعل فاضح داخل أتوبيس نقل جماعي في منطقة مكرم عبيد بمنطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة، وظهر المتهم خلال الفيديو يأتي بفعل فاضح غير آبه بالركاب موجها نظراته إلى فتاة التي اتهمته بالتحرش بها وخدش حيائها، وبإجراء التحريات تم التوصل إلى المتهم وتحديد مكانه. 


وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

