الإثنين 22 سبتمبر 2025
خارج الحدود

بلجيكا تعتزم الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية اليوم

ألبانيز، فيتو
ألبانيز، فيتو

تعتزم بلجيكا، اليوم الإثنين، إعلانها الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت لوح فيه وزير خارجيتها بعقوبات ضد إسرائيل.

وتنضم بلجيكا، بهذه الخطوة إلى قائمة تضم كندا والبرتغال وبريطانيا وفرنسا وأستراليا وإسبانيا، اعترفت أو تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أعلن، في 12 سبتمبر الجاري أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدًا أن "هناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية".
وكتب في تدوينة عبر منصة "إكس": "خلال الأشهر الأخيرة، أكدتُ مرارًا وتكرارًا التزام بلجيكا بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، المبني على حل الدولتين".

وأكد بريفو على تلك الخطوة، في تدوينته، بإعلان انضمام بلجيكا إلى 141 دولة أخرى في اعتماد إعلان نيويورك، بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه ليست نهاية المطاف، بل هي علامة فارقة".

وأضاف: "في 22 سبتمبر، سنجتمع مجددا في نيويورك لتأكيد هذا الزخم والعمل معا من أجل مستقبل يعيش فيه شعبان - إسرائيلي وفلسطيني - جنبا إلى جنب، في سلام وأمن".
 

استراليا واسبانيا اسبانيا إسرائيل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الدولة الفلسطينية الشعب الفلسطيني

