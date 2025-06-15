نقيب المعلمين: 3 آلاف جنيه منحة علاجية لمصابي امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

امتحانات الثانوية العامة، تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة تقريرًا مفصلًا من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج حول تطورات الحالة الصحية للمعلمين الذين أصيبوا في حادث انقلاب السيارة التي كانت تقلهم من مركز الفتح بأسيوط إلى لجان سير الامتحانات المكلفين بالعمل بها في جهينة بمحافظة سوهاج.

وكشف تقرير النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج أن عدد المعلمين المصابين بلغ ١٣ معلمًا، وتنوعت الإصابات بين جروح وكدمات ورضوض بالصدر. وأصدر خلف الزناتي نقيب المعلمين تعليماته بصرف ٣ آلاف جنيه لكل معلم من المعلمين المصابين في صورة إعانة عاجلة نظير تكاليف العلاج.

استقرار حالة المعلمين المصابين

وأشار عابدين محمد السيد آدم رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بجهينة إلى استقرار حالة المعلمين المصابين.

وأكد " عابدين" أن أعضاء اللجنة النقابية للمعلمين بجهينة توجهوا ألى مستشفى جهينة المركزي للاطمئنان على الحالة الصحية للزملاء المعلمين.

وأوضح عابدين أن جميع المصابين يحظون بالرعاية الصحية اللازمة. وكان رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج عبدالرؤوف حمدون قد انتقل إلى مستشفى جهينة المركزي للاطمئنان على حالة الزملاء المصابين وتوفير سبل الدعم اللازم.

وكانت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قد أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أوضاع المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة والتصحيح بامتحانات الثانوية العامة التى انطلقت اليوم الأحد، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل، لتحقيق امتحانات مستقرة، وتذليل أى عقبات تواجه المعلمين خلال فترة الامتحانات.

وكلف نقيب المعلمين جميع أعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات بالتواصل مع المراقبين والملاحظين طوال فترة امتحانات الثانوية العامة، وحل أى مشكلات تواجههم بالتعاون مع مسئولى وزارة التربية والتعليم، لتحقيق امتحانات منضبطة وتوفير الجو المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات، وتأدية المعلمين مهامهم فى أجواء مستقرة.

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