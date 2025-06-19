نقيب المعلمين يوجه بمساندة أسرة مدرسة توفيت أثناء تصحيح الدبلومات الفنية بالفيوم

وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بمساندة أسرة معلمة، توفيت صباح اليوم، أثناء تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، تلقت إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة الفيوم، يفيد بوفاة المعلمة "وهان حمدي"، المنتدبة من مدرسة هدى محجوب التابعة لإدارة يوسف الصديق التعليمية، إلى مدرسة التجارة بنات بالفيوم، وذلك أثناء مشاركتها في أعمال تصحيح امتحانات لجنة دبلوم التجارة نظام الثلاث سنوات، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقل المعلمة إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة فور وصولها.

ووجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ناصر عبد العزيز، أمين صندوق النقابة الفرعية بالفيوم، بسرعة التوجه إلى المستشفى لمتابعة الإجراءات، والتواجد إلى جانب أسرة الفقيدة لمساندتهم، وتلبية مطالبهم، مؤكدًا على سرعة صرف مستحقاتها المالية وتسليمها لذويها.

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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