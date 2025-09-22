الإثنين 22 سبتمبر 2025
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 35323 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 43425 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 15887 نقطة.

 

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 10574 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 14062 نقطة.

