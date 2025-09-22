الإثنين 22 سبتمبر 2025
مدفعية الاحتلال تستهدف جنوب مدينة غزة

غزة، فيتو
استهدفت مدفعية الاحتلال، اليوم الإثنين، جنوب مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية.

وقبل وقت سابق أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 11 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 7 في مدينة غزة.

 

الوضع في غزة غير إنساني

في غضون ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية: إن الوضع في قطاع غزة غير إنساني.

كذلك قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن الوضع في غزة عصيب للغاية وسكان القطاع يعانون.
 

صعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.   

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”.  

