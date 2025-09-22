الإثنين 22 سبتمبر 2025
ضبط أمين عهدة استولى على سلع تموينية مدعمة بـ9 ملايين جنيه بالغربية

ضبط أمين عهدة وسلع
ضبط أمين عهدة وسلع تموينية مدعمة بـ 9 ملايين جنيه، فيتو

تمكنت إدارة تموين مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية من ضبط أمين عهدة بأحد مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة استولى على كميات ضخمة من السلع التموينية المدعمة بلغت قيمتها نحو 9 ملايين و889 ألفًا و154 جنيهًا.

كانت معلومات قد وردت إلى المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، تفيد بقيام أمين العهدة بالتلاعب في كميات السلع التموينية المدعمة داخل فرع الشركة بالمحلة الكبرى بغرض بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة مع اتباع عدة أساليب وحيل لإخفاء جريمته.

 

 

وعلى الفور تم تشكيل حملة تموينية مكبرة تحت برئاسة هيثم علام مدير إدارة تموين المحلة بمشاركة مفتشي التموين، وبعد فتح المخازن وإجراء الجرد القانوني تبين وجود عجز ضخم يتمثل في:"138390 عبوة زيت تمويني (ما يعادل 11532 كرتونة زيت "زيتنا") و18296 كيس مكرونة تموينية و762 باكو شاي و2516 كيس مسحوق غسيل و1040 كيلو دقيق، كما تم ضبط 300 كرتونة زيت تمويني منتهية الصلاحية والتحفظ عليها.

وبتقدير قيمة العجز والمضبوطات بالسعر الحر، بلغت قيمتها الإجمالية 9,889,154 جنيهًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر جنحة رقم 51301 مركز المحلة الكبرى، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

