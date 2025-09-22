ترتيب فرق الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين في افتتاح الجولة الثامنة فيما يتواجد الأهلي في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

ويشهد اليوم الإثنين إقامة 3 مباريات في افتتاح الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري موسم 2025-2026.

ويستضيف ملعب السويس الجديد مباراة فاركو مع المصري في الخامسة مساء، كما يواجه فريق بتروجت نظيره غزل المحلة على ملعب عثمان أحمد عثمان في الثامنة مساء، ويستضيف ملعب القاهرة الدولي لقاء زد مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم



1- الزمالك 16 نقطة

2- المصري 14 نقطة

3- وادي دجلة 13 نقطة

4- بيراميدز 11 نقطة

5- مودرن سبورت 11 نقطة

6- إنبي 10 نقاط

7- سموحة 10 نقاط

8- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

9- بتروجيت 10 نقاط

10- الأهلي 9 نقاط

11- زد 9 نقاط

12- غزل المحلة 8 نقاط

13- حرس الحدود 8 نقاط

14- طلائع الجيش 8 نقاط

15- البنك الأهلي 7 نقاط

16- الجونة 7 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط

19- المقاولون العرب 4 نقاط

20- الإسماعيلي 4 نقاط

21- فاركو 3 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الاثنين في افتتاح منافسات الجولة الثامنة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- فاركو × المصري: أمين عمر الدولي (حكمًا للساحة)، الدولي سمير جمال وعماد فرج (مساعدين) ’ محمود منصور (حكمًا رابعًا) ، محمود دسوقي محمد عاطف الزناري (تقنية الفيديو).

- زد × الاتحاد السكندري: محمد عباس قابيل (حكمًا للساحة)، الدولي سامي هلهل ومصطفى حسن (مساعدين) ’ أحمد عبد السميع (حكمًا رابعًا)، الدولي حسام عزب وكريم زكي (تقنية الفيديو).

- بتروجت × غزل المحلة: محمد الغازي (حكمًا للساحة)، الدولي محمود أبو الرجال وعلاء عبد الباسط (مساعدين) ’ عمرو عابدين (حكمًا رابعًا)، محمد الشناوي ومحمد العيوطي (تقنية الفيديو).

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

الاثنين 22 سبتمبر

فاركو ضد المصري البورسعيدي..5 مساء - ستاد السويس الجديد

زد ضد الاتحاد السكندري..8 مساء - ستاد القاهرة الدولي

بتروجت ضد غزل المحلة..8 مساء - ستاد المقاولون العرب

الثلاثاء 23 سبتمبر

حرس الحدود ضد الأهلى..5 مساء - ستاد الكلية الحربية

الزمالك ضد الجونة..8 مساء - ستاد القاهرة

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب..8 مساء - ستاد جهاز الرياضة

الأربعاء 24 سبتمبر

إنبى ضد الإسماعيلى..5 مساء - ستاد المقاولون العرب

سيراميكا ضد مودرن سبورت..8 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

البنك الأهلى ضد وادى دجلة..8 مساء - ستاد القاهرة

الأربعاء 3 ديسمبر

كهرباء الاسماعيلية ضد بيراميدز..8 مساء - ستاد الإسماعيلية

سموحة - راحة

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.