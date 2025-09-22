الدوري المصري، موعد مباراة زد ضد الاتحاد السكندري والقناة الناقلة

الدوري المصري، يحل الاتحاد السكندري في الظهور الأول لمدرب زعيم الثغر تامر مصطفى، مساء اليوم الإثنين، ضيفا أمام زد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة زد ضد الاتحاد السكندري والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة زد أمام الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين بالجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري، وتذاع مباراة زد والاتحاد السكندري عبر شاشة قناة أون سبورت.

موقف زد والاتحاد السكندري في الدوري

ويدخل زد بقيادة مدربه محمد شوقي مواجهة الليلة ورصيده 9 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما يتواجد زعيم الثغر في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

ولعب زد 7 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتلقي الخسارة في مثلهما، وتعادل في 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 6 أهداف ودخل مرماه 5 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، خاض الاتحاد السكندري 7 مباريات حقق الفوز في مباراة وتلقى الخسارة في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز لاعبوه 3 أهداف ودخل مرماه 9 أهداف.

وكان تامر مصطفى المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أعلن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نادي زد اليوم الاثنين.

قائمة الاتحاد السكندري ضد زد

صبحي سليمان، فادي فريد، محمود جنش، فافيور اكيم، يوسف نادر، فان ديرك، مصطفى إبراهيم، محمود عجيب، عبد الغني محمد، سيفوري ايزاك، ابو بكر اليادي، عمرو جمعة، عمرو صالح، أحمد عيد، محمد توني، عبد الرحمن بودي، محمود شبانة، علاء مارسيلو، محمد كناريا، إسلام سمير، ناصر ناصر، محمد سامي.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة، القائم بأعمال رئيس النادي، تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة تامر مصطفى، بعد رحيل أحمد ستامي عقب الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية 1-0 بالجولة السابعة للدوري.

وجاء تشكيل الجهاز الفني على النحو التالي:

تامر مصطفى: مدير فني

إسلام عادل "دونجا": مدير للكرة

حمد إبراهيم: مدرب عام

أحمد حسن مكي: مدرب

محمد يونس: مدرب حراس مرمى

خالد السعيد: معد بدني

محمود فرج: محلل أداء

د. هشام مصطفى: طبيب الفريق

أحمد السيد: أخصائي تأهيل

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الاثنين في افتتاح منافسات الجولة الثامنة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

ويشهد اليوم 3 مباريات حيث يستضيف ملعب السويس الجديد مباراة فاركو مع المصري في الخامسة مساءً، أما في الثامنة مساءً فيواجه فريق بتروجت نظيره غزل المحلة على ملعب عثمان أحمد عثمان وفي نفس التوقيت يستضيف ملعب القاهرة الدولي لقاء زد مع الاتحاد السكندري.

وجاءت الاختيارات على النحو التالي:

- فاركو × المصري: أمين عمر الدولي (حكمًا للساحة)، الدولي سمير جمال وعماد فرج (مساعدين)، محمود منصور (حكمًا رابعًا)، ’ محمود دسوقي محمد عاطف الزناري (تقنية الفيديو).

- زد × الاتحاد السكندري: محمد عباس قابيل (حكمًا للساحة)، الدولي سامي هلهل ومصطفى حسن (مساعدين)، أحمد عبد السميع (حكمًا رابعًا)، الدولي حسام عزب وكريم زكي (تقنية الفيديو).

- بتروجت × غزل المحلة: محمد الغازي (حكمًا للساحة)، الدولي محمود أبو الرجال وعلاء عبد الباسط (مساعدين)، عمرو عابدين (حكمًا رابعًا)، محمد الشناوي ومحمد العيوطي (تقنية الفيديو).

