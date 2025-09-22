الإثنين 22 سبتمبر 2025
اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في أوروبا والشرق الأوسط

النفط، فيتو

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط.

وجاءت الزيادة على الرغم من احتمال زيادة إمدادات النفط، والقلق بشأن تأثير الرسوم التجارية على الطلب العالمي على الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.54% إلى 67.07 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:17 بتوقيت غرينتش، في حين بلغ عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أكتوبر المقبل 63.02 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 0.54%.

وينتهي عقد أكتوبر للخام الأمريكي اليوم الإثنين، وحقق عقد نوفمبر الأكثر نشاطا مكاسب نسبتها 0.58% ووصل إلى 62.76 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار الخامين بأكثر من 1% يوم الجمعة الماضي لتسجل انخفاضا طفيفا الأسبوع الماضي، حيث تفوقت المخاوف بشأن زيادة الإمدادات، وتراجع الطلب على التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من شأنه أن يحفز المزيد من الاستهلاك.

اسعار النفط التوترات الجيوسياسية أوروبا الشرق الأوسط إمدادات النفط برنت غرب تكساس الوسيط

