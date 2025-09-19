تراجع النفط 1.44% بسبب المخاوف من انخفاض الطلب الأمريكي

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ طغت المخاوف بشأن وفرة الإمدادات وتراجع الطلب على التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام سيحفز الاستهلاك.

تراجع أسعار النفط

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 97 سنتًا، أي بنسبة 1.44%، لتصل إلى 66.47 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 72 سنتًا، أي بنسبة 1.13%، لتصل إلى 62.85 دولارًا.

ولا يزال كلا الخامين القياسيين في طريقهما لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض الفائدة ربع نقطة مئوية الأربعاء، مشيرًا إلى احتمال مزيد من التيسير النقدي لمواجهة ضعف سوق العمل، في خطوة عادةً ما تُحفّز الاستهلاك وترفع الطلب على النفط.

قلق من ضعف الطلب وزيادة المعروض

وقالت بريانكا ساشديفا المحللة لدى فيليب نوفا: "هناك تضارب في المؤشرات يضغط على السوق. جميع الجهات، بما فيها إدارة معلومات الطاقة، أبدت قلقها من ضعف الطلب، وهو ما يحد من توقعات ارتفاع الأسعار".

وأضافت أن زيادات الإنتاج المزمعة من "أوبك+" وفائض مخزونات الوقود الأمريكية يواصلان الضغط على السوق.

مخزونات مرتفعة وسوق عمل ضعيفة

قفزت مخزونات نواتج التقطير الأميركية بنحو 4 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، مقابل توقعات بزيادة مليون برميل فقط، مما عزز المخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط عالميًا.

