أخبار مصر

تعاون مصري كندي لاستخراج النفط غير التقليدي بالصحراء الغربية

 استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، آبي بدوي، رئيس شركة تاج أويل الكندية العاملة في مصر بحقل بدر-1 بالصحراء الغربية، حيث جرى بحث خطط الشركة لتوسيع نشاطها في مجالات الاستكشاف والإنتاج خاصة من المصادر غير التقليدية.

 

الصحراء الغربية وموارد واعدة من البترول والغاز 

 وأكد الوزير أن الصحراء الغربية مازالت تزخر بموارد واعدة من البترول والغاز، مشيرًا إلى حرص قطاع البترول على التعاون مع الشركات العالمية لتوظيف أحدث التكنولوجيات في استغلال هذه الموارد.

من جانبه أوضح رئيس الشركة أن تاج أويل لديها خطة طموح لتنمية أعمالها بالصحراء الغربية واستغلال الإمكانات غير التقليدية وزيادة الإنتاج استمرارا لتجاربها الناجحة في مصر.

جدير بالذكر أن شركة تاج أويل تركز حاليًا بشكل إستراتيجي على العمليات والفرص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة في مصر التي تمثل أولوية رئيسية للشركة.

حضر اللقاء المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج، وجمال رزق نائب رئيس شركة تاج أويل.

