خبير: التحول من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي وسيلة إنقاذ الأجيال القادمة

قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الريعي جعلنا نتأثر بشكل كبير بأزمة كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما انعكس عليها توقف حركة الملاحة في قناة السويس بشكل شبه كامل، بالإضافة إلى توقف سلاسل الإمداد مما انعكس على المواطن والاقتصاد بشكل سلبي، مطالبا بضرورة أن يكون هناك اقتصاد إنتاجي وقوي يؤدي إلى وجود حلول حتى يخدم ويحمي مصالح الأجيال القادمة.

وأكد عامر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الحكومة تفضل الاتجاه لعمليات الاقتراض المتتالية، مع فرض المؤسسات الدولية شروط صعبة لإعطاء مصر القروض، والتي يأتي من أبرزها صندوق النقد الدولي، مما جعل الحكومة تلجأ لخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية استجابة لهذه الجهات المانحة.

تخفيض نسبة الدعم والمنح والمزايا

وأشار، إلى أن تم تخفيض نسبة الدعم والمنح والمزايا خلال العشر سنوات الأخيرة إلى 37.4% من حجم هذا الدعم، ومن المتوقع أن تصل نسبة تخفيض الدعم الكلي في كل الخدمات والمزايا والمنح الاجتماعية إلى 50% بنهاية 2025، وهذه نسبة كبيرة لشعب فقير.

الإنفاق على الصحة والتعليم

واستكمل: في مقابل ذلك من الضروري أن تقوم الحكومة بتقليل الإنفاق على الصحة والتعليم، وهذا بالمخالفة للنص الدستوري للمادة 18 و19 من دستور 2014 التي تلزم الدولة بإنفاق حد أدنى 3% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي على الصحة و4% على التعليم، ويتصاعد هذه النسبة تدريجيا لتتوافق مع المعدلات العالمية، ورغم مرور العشر سنوات على إقرار الدستور لا تزال نسب الإنفاق على التعليم والصحة أقل بكثير من الاستحقاق الدستوري.

