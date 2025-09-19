ضغوط الديون تهوي بالجنيه الإسترليني، ورفع الفائدة يعزز قوة الين الياباني

تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات الاقتراض في المملكة المتحدة أعلى من التقديرات الرسمية، ما زاد تعقيد المشهد المالي للبلاد.

في المقابل، عزز الين الياباني مكاسبه عقب قرار بنك اليابان المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما كشف عن انقسامات داخل مجلس إدارته، بحسب إرم بنزنس.

كان الإسترليني الأضعف بين عملات مجموعة العشر، في إشارة إلى قلق المستثمرين بشأن قدرة وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على ضبط الموازنة، وتراجع الجنيه بما يصل إلى 0.5% إلى 1.3484 دولار، متجهًا نحو أكبر خسارة في يومين منذ أواخر يوليو.

وقالت جاين فولي، مسؤولة استراتيجية الصرف في «رابوبنك»: «الإسترليني يواجه صعوبات واضحة، فرغم تحسن أرقام مبيعات التجزئة لشهر أغسطس، فإن بيانات الاقتراض المرتفعة تسلط الضوء على التحديات أمام ريفز قبيل تقديم موازنة نوفمبر».

فيما أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في أغسطس بنسبة 0.5% بدعم من الطقس المشمس، متجاوزة التوقعات، في حين تم تعديل نمو يوليو نزولا بشكل طفيف، أما الاقتراض الحكومي فبلغ أعلى مستوى له في خمسة أشهر منذ 2020، فاتحًا المجال أمام زيادات ضريبية جديدة.

بحسب محللين، فإن ريفز كانت بالفعل تحت ضغط للإعلان عن ضرائب إضافية في موازنتها المقررة في 26 نوفمبر، لضمان الالتزام بالقواعد المالية وتفادي اضطرابات جديدة في الأسواق.

انقسامات داخل بنك اليابان تدعم الين

في آسيا، أثارت الخلافات داخل مجلس إدارة بنك اليابان مفاجأة لدى المستثمرين، ما زاد التقلبات في أسواق الأسهم والسندات، وأعاد التركيز على احتمالية رفع أسعار الفائدة قريبا.

وقال ديفيد تشاو، استراتيجي الأسواق العالمية في «إنفيسكو» بسنغافورة: «هذا الأمر لم يكن متوقعا، ويشير إلى أن رفع الفائدة قد يأتي في وقت أقرب مما يعتقد».

وأضاف أن اجتماع البنك في 30 أكتوبر سيكون حاسما وأفضل فرصة لرفع الفائدة قبل نهاية العام.

عقب قرار الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.5%، شهد الين جلسة متقلبة؛ إذ صعد سريعا قبل أن يتراجع ليستقر الدولار عند 147.98 ين في نهاية اليوم.

وأكد حاكم بنك اليابان، كازو أويدا، أن البنك سيواصل رفع الفائدة إذا أثبتت التوقعات الاقتصادية والتضخمية صحتها، وفي الأثناء، يستعد «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم لانتخابات قيادته في 4 أكتوبر لاختيار خلف لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، شيغيرو إيشيبا، وسط حالة من عدم اليقين بشأن انعكاسات النتيجة على مسار السياسة النقدية.

الدولار تحت المجهر

في أسواق الصرف العالمية، يقيم المتعاملون الأثر طويل الأمد للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب والانعكاسات الأوسع على السياسة الاقتصادية، وتزايدت التوقعات بمزيد من التيسير النقدي، إذ تعكس عقود «الفيدرالي» المستقبلية احتمالًا بنسبة 89.8% لخفض جديد بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، مقارنة بـ87.4% يوم الخميس، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي جروب».

كما أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن حيازة المستثمرين الأجانب لسندات الخزانة بلغت مستوى قياسيا جديدا في يوليو، وهو ثالث ارتفاع شهري متتالٍ، مدفوعًا بعمليات شراء قوية من اليابان والمملكة المتحدة.

