خبير اقتصادي: نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع إلى 1446 دولارا في 10 سنوات

قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن مصر عانت من الديون الخارجية خلال فترات طويلة من تاريخها الحديث، مشيرا إلى أنه في كل تواريخ مصر كانت مديونة، ولكن في السنوات الأخيرة أثرت بشكل ملحوظ في حياة المواطن العادي، حيث ساهمت زيادة الديون وأعباء خدمتها في ارتفاع نصيب الفرد من الدين الخارجي بالدولار، وهذا لأنه كان نصيب الفرد في عام 2013 بنحو 536.4 دولار، ووصل 2023 إلى 1446.3 دولار من حجم الديون.

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هذا الأمر، أدى إلى أن الاستدانة وتسببت في تعويم الجنيه المصاحبة إلى زيادة غير مسبوقة في الأسعار، وتوقف معها المواطنين عند شراء بعض السلع الأساسية مع إلغاء بنود استهلاكية بشكل كبير والمفاضلة بين الطعام والملبس، وراجت السلع رديئة الصنع، مما جعل المواطن يبحث عن السلع الأقل سعرا، بغض النظر بقى عن تأثيرها في صحته أو على المدى الطويل، كما زاد الشراء بالتقسيط واللجوء إلى القروض وسحب المدخرات.

التحسن الاقتصادي في مصر

وعن تصريحات الحكومة حول التحسن الاقتصادي في مصر، أكد أن الدين الخارجي لمصر مرتفع بشكل كبير، وحرصت الحكومة خلال العام الماضي وبداية العام الجاري، على الفوز بتدفقات دولارية من الاتحاد الأوروبي موزعة على شكل قروض واستثمارات ومنح تقدر بـ 8.06 مليار دولار تقريبا على مدى أربع أعوام، وقبلها اتفقت الحكومة مع دولة الإمارات على استثمارات مباشرة في منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط تقدر بـ 35 مليار دولار.

التدفقات الدولارية وأزمات المواطنين

وأوضح، أن هذه القروض والمنح ساهمت في توفير العملة الصعبة الشحيحة والضاغطة على الاقتصاد المصري مما قلل من الضغط الشعبي على الحكومة المصرية، ولكن لم تحل التدفقات الدولارية أزمات المواطنين وعثراتهم في الحياة اليومية، بل أظهرت أزمة الاقتراض واستخدام السيولة الجديدة لسداد ديون سابقة والحصول على قروض جديدة ما يعرف بترقيع الديون، لأن الديون الخارجية تصل إلى المواطن في صورة تضخم يرفع أسعار السلع والخدمات ويحدث تآكل في مدخراته.

وأشار، إلى أن هذه التدفقات تأتي بشروط من الجهات المانحة، وهذا لأنه لا يمنح أحد أي أموال بدون أي شروط أو التزامات أو اتخاذ إجراءات محددة لحماية هذه القروض من وجهة نظرهم وقدرة الدولة على السداد، والتي يأتي في مقدمتها صندوق النقد الدولي.

