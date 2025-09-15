النفط يواصل ارتفاعه وسط ترقب لتأثير الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية

واصلت أسعار النفط، ارتفاعها اليوم الاثنين، وسط تقييم المستثمرين لتأثير الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على مصافي روسية، والتي قد تعطل صادرات النفط الخام والوقود، في الوقت الذي يراقبون فيه أيضا نمو الطلب الأمريكي على الوقود.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% لتصل إلى 67.36 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.6% لتصل إلى 63.07 دولارًا للبرميل.

وشهدت العقود ارتفاعًا بأكثر من 1% خلال الأسبوع الماضي، مع تصعيد أوكرانيا لهجماتها على البنية التحتية النفطية الروسية، بما في ذلك أكبر محطة لتصدير النفط في ميناء بريمورسك ومصفاة كيريشينفيورجسينتيز، التي تعد واحدة من أكبر مصفاتين في روسيا.

وقال محللون في جيه. بي. مورجان بقيادة ناتاشا كانيفا في مذكرة: «يشير الهجوم إلى استعداد متزايد لتعطيل أسواق النفط العالمية، وهو ما قد يضيف ضغوطا صعودية على أسعار النفط»، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف ميناء بريمورسك.

وتتزايد الضغوط على روسيا بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد أنه مستعد لفرض عقوبات على روسيا، مع ضرورة أن تتصرف أوروبا بطريقة تتناسب مع الولايات المتحدة.

محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين

كما يراقب المستثمرون محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في مدريد، والتي بدأت أمس الأحد، وسط مطالب واشنطن لحلفائها بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، إن إدارة دونالد ترامب لن تفرض رسومًا جمركية إضافية على السلع الصينية لوقف مشتريات الصين من النفط الروسي ما لم تفرض الدول الأوروبية على الصين والهند رسوما مرتفعة من جانبها.

وقال بيسنت لرويترز إن على الدول الأوروبية لعب دور أقوى في خفض عوائد النفط الروسي وإنهاء حربها في أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على السلع الصينية بسبب شراء بكين النفط الروسي بعد أن فرض ترامب رسوما إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، قال بيسنت "نتوقع من الأوروبيين القيام بدورهم الآن، ولن نمضي قدمًا دون الأوروبيين".

