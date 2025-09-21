الحلقة الثانية من "نور مكسور" تكشف عن مفاجأة في علاقة نور إيهاب ويوسف عمر

دارت أحداث الحلقة الثانية من حكاية “نور مكسور”، ضمن مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، حول تلقي نور جلسة علاج نفسي، وخلال الجلسة حاولت نور أن تبوح للطبيب بما تعانيه من قلق واضطراب بعد خروجها من المصحة، كاشفة عن جروح قديمة لا تزال تلاحقها.

في الوقت ذاته، كان كريم (يوسف عمر) يحاول التغلب على مشاعره تجاه نور من خلال الانشغال مع أصدقائه في الاستوديو، لكنه سرعان ما يتواصل معها ويسألها عن سبب خوفها وترددها في مبادلته مشاعره، مؤكدًا أنه يقبل بصداقتها فقط.

المفاجآت تكشفت عندما التقت نور بكريم على ضفاف النيل، حيث تحولت الجلسة إلى مساحة بوح حقيقية، روت نور قصة تعلقها الكبير بوالدها وصدمة وفاته، قبل أن تتحدث عن خطيبها يوسف (أسامة الهادي) الذي مثل لها في البداية سندًا وأمانًا، لكنها اصطدمت بغيرته وسيطرته وسلوكه العنيف الذي ظهر في مشاهد فلاش باك عكست خوفها الدائم منه وتدخله في كل شؤونها.

لكن الاعتراف الأخطر جاء حين كشفت نور لكريم تفاصيل صادمة عن علاقتها برامي السكري (حازم سمير)، مديرها في الشركة التي كانت تعمل بها والذي استدرجها إلى منزله وخدرها واغتصبها، حينها أخبرها كريم بضرورة الانتقام منه.

لاحقًا، برز دور صديقتها ليلى (تقى حسام) التي حاولت إثناءها عن الانتقام، لكنها وجدت نفسها تحت تهديد مباشر من نور التي خيرتها بين التعاون معها أو مواجهة عواقب وخيمة.

تحت الضغط، أفصحت ليلى أن نقطة ضعف رامي تكمن في ابنه كريم الذي يعيش وحيدًا، مؤكدة أنه الأقرب إلى قلب والده.

المشهد الأخير من الحلقة كان صادمًا، حيث كشفت الأحداث أن نور استأجرت شقة بجوار كريم، وبدأت بالفعل في التقرب منه، لتبدأ أولى خطوات خطتها للثأر من رامي عبر استهداف أعز ما يملك وهو ابنه.

فركش تصوير حكاية نور مكسور

وأنهى صناع مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” تصوير آخر حكايات المسلسل، والتي تحمل عنوان “نور مكسور”، وذلك بعد أسابيع من التصوير المكثف في عدة مواقع مختلفة، وتدخل الحلقات الأخيرة من الحكاية مراحل المونتاج النهائية.

حكاية نور مكسور

حكاية نور مكسور بطولة: نور إيهاب ويوسف عمر، حازم سمير وفيدرا، ومن تأليف أدهم أبوذكري وإخراج محمود زهران.

وكشف النجوم المشاركون في "نور مكسور" عن سعادتهم بالمشاركة في الحكاية الأخيرة، مؤكدين أن النص يحمل الكثير من المفاجآت الدرامية، وأن الحلقات ستفتح بابًا جديدًا للتأويل والنقاش بعد كل عرض، وهو ما يتماشى مع طبيعة المسلسل التي تربط بين التشويق والدراما النفسية.

ويذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يُعرض حصريًا عبر منصتي Watch It وشاهد، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ انطلاقه، حتى صار واحدًا من أبرز الأعمال التي حجزت لنفسها مكانًا خاصًا في سباق الدراما هذا العام.

