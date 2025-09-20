طبيبة تجميل تدعي علاقتها بأحمد مكي وتكشف أسرار حياتهما وسبب انفصالهما

أثارت طبيبة التجميل مي كمال الدين، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زعمها أنها كانت على علاقة بالفنان أحمد مكي ولكن هذه العلاقة انتهت بالانفصال رغم الحب الكبير الذي جمع بينهما والدعم المتبادل الذي استمر لسنوات وهو ما جعلها تتصدر التريند.

وكتبت مي كمال الدين عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام: “أنا محبتش حد في حياتي غير أحمد مكي، ومش هحب بعده، وبعلن انفصالي للمرة المليون، ربنا يوفقة في حياته”.

دور أحمد مكي في حياة طبيبة التجميل مي كمال الدين وفقا لمنشورها

وتحدثت الطبيبة عن تفاصيل العلاقة والدور الكبير الذي لعبه مكي في حياتها، مشيرة إلى أن تدخل البعض كان سببًا في الانفصال.

وأضافت: “حابة أوضح كام نقطة أنا دكتورة تجميل مش خبيرة تجميل، حصلت على الدكتوراه بفضل الله وأمي، والداعم القوي ليا كان أحمد”.

كما تابعت: “أنا معنديش وسواس حسد زي ما قريت كده عني أنا كنت أكتر حاجة بحاول أقدمها له إني أدعيله، وربنا ألهمني أول مرة لمست الكعبة في حياتي دعيت له، لأنه كان سبب رئيسي في تحول حياتي للأفضل، أول عمرة ليا كانت بفضل الله ودعمه القوي ليا، ووقفته جنبي في تعبي أكتر من مرة”.

ووجهت رسالة خاصة إلى مكي قائلة: “أحمد مكي مش أي شخص بالنسبة لي، ده توأم روحي وابني، أحمد … شكرا إنك كنت بحياتي، وإن الله جمعنا ببعض في يوم من الأيام، أنا راضية بقضاء الله وقدره، ومش هقدر أعاند إرادة الله، لكن عمري ما هسامح من كان سبب في خسارتنا لبعض، ولا أملك غير حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب يصرفهم عنه وينور بصيرته، أنا بتمنى له حياة أجمل، وربنا يرزقه بالصحبة الصالحة والعوض الجميل والزوجة الصالحة، لأنه يستاهل كل خير”.

وزادت كلمات مي من إثارة الجدل حول حقيقة علاقتها بمكي، وحول أسباب الانفصال وهوية الأشخاص الذين أشارت إليهم في رسائلها، معتبرة أنهم كانوا سببًا في ابتعادهما.

شائعات سابقة حول مي وأحمد مكي

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها مي عن علاقتها بمكي، فقد ردت مي من قبل على الأنباء التي انتشرت منذ فترة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمت ارتباطها عاطفيًا بالفنان أحمد مكي واقتراب موعد زفافهما، خاصة في ظل التزام مكي الصمت التام تجاه ما يُتداول.

وقالت مي كمال الدين، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بـ “إنستجرام”: “أنا وأحمد منفصلين وكل الأخبار المتداولة غير صحيحة”.

