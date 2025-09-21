الأحد 21 سبتمبر 2025
محافظات

"الطاقة الشمسية ومساهمتها بحماية البيئة" في ندوة بمجمع إعلام أسوان

ندوة فى مجمع اعلام
ندوة فى مجمع اعلام أسوان

نظم مجمع إعلام أسوان ندوة عن الطاقة الشمسية ومساهمتها في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ناقش المهندس إبراهيم محروس حامد مهندس كهربائي استشاري طاقه شمسية، أهمية الطاقة الشمسية ودورها الفعال في حماية البيئة.

 

أهداف الندوة 

 ومن أهم أهداف الندوة تعزيز الوعي بأهمية الطاقة الشمسية في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة مساهمة الطاقة الشمسية في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، واستعراض التطبيقات المختلفة للطاقة الشمسية فى مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة الشمسية.

 

كما تناول محاور هامة ومنها، أهمية الطاقة الشمسية في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تطبيقات الطاقة الشمسية في مختلف القطاعات مثل الصناعة، الزراعة، النقل، ومساهمة الطاقة الشمسية في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء.

 

كما تناولت الندوة دور السياسات والتشريعات في تعزيز استخدام الطاقة الشمسية، وتجارب دولية ناجحة فى استخدام الطاقة الشمسية.

 

وكانت أهم نتائج الندوة تعزيز الوعي بأهمية الطاقة الشمسية في حماية البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه استخدام الطاقة الشمسية.

 

وأيضا وضع توصيات لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة الشمسية.

