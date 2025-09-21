الأحد 21 سبتمبر 2025
خارج الحدود

إعلام عبري: إجلاء أكثر من 550 ألف فلسطيني من غزة بسبب العمليات العسكرية

تهجير الفلسطينيين،
تهجير الفلسطينيين، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة أدت إلى إجلاء أكثر من 550 ألف فلسطيني من مدينة غزة خلال الأيام الأخيرة، في وقت يشهد الميدان تصعيدًا كبيرًا.

انتشار عسكري إسرائيلي واسع

ذكرت التقارير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بـ ثلاث فرق عسكرية إلى المنطقة، وهو ما يعكس اتساع نطاق العمليات الميدانية وتكثيف الضغوط العسكرية على القطاع.

أوضاع إنسانية مأساوية في غزة

يتزامن هذا التطور مع تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة استمرار النزوح الجماعي وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.

دعوات دولية متكررة بشأن غزة

في المقابل، تتواصل الدعوات الدولية بضرورة وقف إطلاق النار وتسهيل إدخال المساعدات العاجلة، إلى جانب إيجاد حلول سياسية لوقف تدهور الأوضاع.

