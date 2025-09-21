الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

7 شهداء بينهم 4 أطفال قرب عيادة الأونروا في قطاع غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد 7 أشخاص بينهم 4 أطفال بقصف طائرات الاحتلال مواطنين قرب عيادة الأونروا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 65,283 شهيدا و166,575 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وتابعت وزارة الصحة في غزة سقوط 4 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 440 شهيدا من بينهم 147طفلا.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 8 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على حي الدرج بمدينة غزة.

الوضع في غزة غير إنساني 

في سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية: إن الوضع في قطاع غزة غير إنساني.

كذلك قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن الوضع في غزة عصيب للغاية وسكان القطاع يعانون.  

صعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.     

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”.   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة الأونروا مخيم البريج

مواد متعلقة

65,283 شهيدا و166,575 مصابا حصيلة ضحايا الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 2023

الأكثر قراءة

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

اعترافات صادمة للخبيرة المتهمة بسرقة الأسورة الأثرية أمام النيابة: "لقيتها واقعة على الأرض ومغلفة فحطيتها في شنطتي"

الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

إخلاء سبيل نجل شقيقة أحمد شيبة و2 آخرين في واقعة سرقة شقته

فتنة أفشة في الأهلي، كيف تحرك وليد صلاح الدين لحل الأزمة؟

القناة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيات وأحاديث عن فضل العلم وأثر الجهل

ماذا قال النبي في طلب العلم؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads