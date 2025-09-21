الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن إصابة 10 جنود إسرائيليين في شمال غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 10 جنود إسرائيليين بعد انقلاب مركبة عسكرية كانوا بداخلها خلال عمليات في شمال غزة صباح اليوم.

مرحلة الحسم في غزة

وزعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلا: نحن في مرحلة الحسم في غزة وكثافة النيران غير مسبوقة.

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: انهيار أبراج غزة الشاهقة أمر يؤلم حماس جدا.

نواصل تدمير المنشآت التابعة لحماس في غزة

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي دفرين، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس: فرقنا تواصل عملياتها في غزة وتدمر المنشآت التابعة لحماس. 

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: نواصل إخلاء مدينة غزة من السكان عبر محورين وقصفنا قبل قليل أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان. 

