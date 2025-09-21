الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فتنة أفشة في الأهلي، كيف تحرك وليد صلاح الدين لحل الأزمة؟

أفشة
أفشة

عقد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق لاحتواء غضب اللاعب بسبب تهميشه خلال الفترة الماضية وعدم الدفع به في المباريات رغم اهتزاز نتائج الفريق.

 

وأكد وليد لـ أفشة ضرورة مساندة زملائه وانتظار الفرصة في ظل المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي، مؤكدا له أن المشاركة قرار الجهاز الفني وعلى الجميع احترام رؤية المدير الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

الأهلي أفشة أزمة أفشة

الجريدة الرسمية
