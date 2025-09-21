فيتوريا يعود للصورة فى الأهلي بعد استمرار مسلسل الاعتذارات

قال مصدر داخل الأهلي: البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عاد من جديد للصورة بعد اعتذار السويسري فيشر عن قيادة الأهلي.

أضاف: فيتوريا يبقى خيارا متاحا رغم التحفظات عليه من قبل أكثر من مسئول داخل الأهلي، ولكن ضيق الوقت واعتذار أكثر من مدرب أجنبي، أبرزهم السويسري فيشر، أمور قد ترجح كفة فيتوريا الذي مازال متحفظا هو الآخر على العودة إلى مصر والعمل بالدوري المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

