الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فيتوريا يعود للصورة فى الأهلي بعد استمرار مسلسل الاعتذارات

فيتوريا، فيتو
فيتوريا، فيتو

قال مصدر داخل الأهلي: البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عاد من جديد للصورة بعد اعتذار السويسري فيشر عن قيادة الأهلي.

أضاف: فيتوريا يبقى خيارا متاحا رغم التحفظات عليه من قبل أكثر من مسئول داخل الأهلي، ولكن ضيق الوقت واعتذار أكثر من مدرب أجنبي، أبرزهم السويسري فيشر، أمور قد ترجح كفة فيتوريا الذي مازال متحفظا هو الآخر على العودة إلى مصر والعمل بالدوري المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي أبرز أرقام النادي الأهلي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الأسبق للمنتخب السويسري فيشر

مواد متعلقة

هل يكرر بيراميدز إنجاز الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال؟

النحاس يحسم قرار عودة عبد القادر لقائمة الأهلي أمام الحرس اليوم

الأكثر قراءة

الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

صلاح على بعد خطوة من المجد، موعد إعلان الفائز بالكرة الذهبية يقترب

9.5 جنيه انخفاضًا في البتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

قرار قضائي جديد بشأن متهم في قضية سرقة الأسورة الأثرية

آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة وموعد إعلان النتيجة

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

فتنة أفشة في الأهلي، كيف تحرك وليد صلاح الدين لحل الأزمة؟

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال النبي في طلب العلم؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads