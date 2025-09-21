الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النحاس يحسم قرار عودة عبد القادر لقائمة الأهلي أمام الحرس اليوم

احمد عبد القادر
احمد عبد القادر

يحسم اليوم عماد النحاس، مدرب الأهلي المؤقت، اليوم الأحد موقف أحمد عبد القادر لاعب الفريق من الانضمام إلى قائمة اللاعبين التي ستعلن غدا الإثنين استعدادا لمواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث اقترب اللاعب من العودة إلى قائمة الأهلي بعد تنفيذه برنامجًا تأهيليًّا وبدنيًّا مكثفا خلال الفترة الأخيرة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

