القاهرة الجديدة تستحوذ على 26% من الطلب على الإيجار في مصر

تصدرت القاهرة الجديدة المشهد في سوق الإيجارات، حيث استحوذت وحدها على 25.9% من إجمالي الطلب بفضل تنوع الكمبوندات وتعدد الخيارات السكنية المتاحة بها، وذلك وفق التقرير، الذي تصدره عقارماب باعتبارها المنصة العقارية الرائدة في مصر، الضوء على اتجاهات الطلب والعرض، وأنواع العقارات الأكثر بحثًا، والمناطق السكنية الأكثر جذبًا للإيجار في مختلف أنحاء الجمهورية.

اتجاهات العرض والطلب

كشفت بيانات عقارماب أن أكثر المناطق طلبًا للإيجار في 2024 تتصدرها القاهرة الجديدة، تليها العاصمة الإدارية الجديدة والمعادي، إلى جانب مناطق عريقة مثل مصر الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، فضلًا عن الوجهات الساحلية مثل الغردقة وشرم الشيخ.

وأكد التقرير أن الإيجارات السكنية ما زالت الأكثر سيطرة على السوق، حيث تستحوذ على 81% من إجمالي الطلب. وتأتي الشقق في صدارة العقارات الأكثر بحثًا، بينما تستحوذ الشقق المزودة بحديقة على 27.2% من اهتمام العملاء، ما يعكس التوجه المتزايد نحو المساحات المفتوحة.

من ناحية العرض، تبقى الشقق العمود الفقري لسوق الإيجار، حيث مثلت نحو 50% من إجمالي الوحدات المعروضة للإيجار في 2024. كما شهد السوق قفزة مؤقتة في معروض المحلات التجارية عام 2022 مع عودة النشاط بعد الجائحة، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى مستوياته الطبيعية.

أما المكاتب الإدارية فقد ظلت في نطاق محدود، ما يشير إلى انخفاض الطروحات أو تراجع الطلب، ربما بسبب انتشار أنماط العمل الهجين، الأمر الذي قد يدفع المطورين للتوجه نحو مساحات العمل المشتركة أو الوحدات الإدارية الصغيرة بدلًا من المساحات التقليدية الواسعة.

أسعار الإيجارات

أظهر التقرير أيضًا اتجاهًا صعوديًا واضحًا في أسعار الإيجارات، حيث سجلت الزمالك والشيخ زايد أعلى الزيادات. ففي الزمالك، تضاعف متوسط الإيجار الشهري من نحو 20 ألف جنيه في 2020 إلى حوالي 50 ألف جنيه في 2024، ما يعكس مكانتها كمنطقة فاخرة وارتفاع الطلب على السكن الراقي بها.

أما الشيخ زايد، فقد شهد متوسط الإيجار ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى نحو 27 ألف جنيه، مدفوعًا بالنمو السريع في الكمبوندات واتساع شعبية نمط الحياة شبه الحضري. وفي المقابل، سجلت القاهرة الجديدة والمهندسين زيادات متوسطة لكن متواصلة، بينما أظهرت منطقتا 6 أكتوبر ومدينة نصر زيادات أكثر استقرارًا، ما يعكس مرونة السوق بهما وقدرتهما على توفير خيارات متنوعة من حيث الأسعار.

عن التقرير

استند التقرير إلى تحليل بيانات أكثر من ١،٥ مليون مستخدم وزائر شهريًا لموقع وتطبيق عقارماب، إضافة إلى أكثر من 400 ألف عقار معروض من شركات تطوير وتسويق وأفراد. كما تضمن التقرير نتائج استبيانات شارك فيها أكثر من 600 مطور ومسوق عقاري، ما يجعله من أكثر الدراسات العقارية شمولًا ودقة في السوق المصري. وتؤكد هذه النتائج التزام عقارماب بدعم القطاع العقاري ببيانات دقيقة وتحليلات معمقة، تساعد المستأجرين والمستثمرين والمطورين على اتخاذ قرارات أفضل، وتعزز مكانة عقارماب كمرجع أساسي للمعلومات العقارية في مصر.

