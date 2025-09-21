رفض طلب حجز شقتك بسكن لكل المصريين 7 في تلك الحالات

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025.

وحددت الوزارة حالات رفض طلبات حجز شقق "سكن لكل المصريين 7"، التي تطرحها بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.

والطرح الجديد يضم إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، ومقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

وأكدت الوزارة وقف التعامل على ملف طلبات الحجز في الحالات التالية:



• حالـ وجـود شـواهد لتملـك المواطـن المتقـدم أو الأسـرة (الـزوج /الزوجـة /الأولاد القصـر) وحـدة سـكنية مـن خـلال قواعــد البيانات المتكاملة للمواطنيــن المتاحــة لــدى الدولــة كوجــود عــداد مرافــق عامــة (كهربــاء /ميــاه/ غـاز) مسـجلة بأسـمائهم أو مـن خـلال منظومـة الضرائـب العقاريـة لـدى وزارة الماليـة، مـع إمكانيـة إتاحـة تقديـم طلـب تظلـم خـلال فتـرة التظلمات.



• حال وجـود شـواهد لعـدم صحـة بيانـات جهـة العمـل الخاصـة بصاحـب الطلب/ الشـريك (زوج / زوجـة)، أو نتيجـة لوجـود رقـم تأمينـي لجهـة عمـل المتقدم/ الشـريك وفقـًا لقواعـد البيانـات المتكاملـة الخاصـة بالمواطنيـن المتاحـة لــدى الدولــة مثــال: حالــة إذا تبيــن ان صاحــب الطلــب / الشــريك (زوج / زوجــة) مؤمــن عليــه لــدى جهــة عمــل أخــرى بخـلاف الموضحـة بالمسـتندات المقدمـة والمسـجلة بالموقـع، مـع إمكانيـة إتاحـة تقديـم طلـب تظلـم خـلال فتـرة التظلمـات.



• حالــ ثبــوت تجــاوز الدخــل مــن خـلال منظومــة الرواتــب الحكوميــة للمواطنيــن العامليــن بجهــات حكوميــة، أو مـن خـلال ضرائـب العامليـن بالقطـاع الخـاص للمواطنيـن العامليـن بالقطـاع الخـاص لـدى وزارة الماليـة، ولا يتـم إتاحـة تقديـم طلـب تظلـم.



• حال تجاوز عدد مرات إعادة الاستعلام الميداني برسوم لمرتين.



• حال تجاوز عدد مرات التظلمات من تقارير الاستعلام بدون رسوم لمرتين.



• حال تجاوز عدد مرات التحويل بين جهات التمويل لمرتين.



• حال عدم استكمال سداد باقي مقدم الحجز أو مبلغ الصيانة قبل التعاقد.



• حال عـدم الالتـزام والمخالفـة لأى شـرط/بند مـن الشـروط/البنود الـواردة بالإعـلان و/ أو كراسـة الشـروط.



•حالـ عـدم شـغل الوحـدة السـكنية المخصصـة بعـد مضي عـام مـن تاريـخ إسـتلام الوحدة وعـدم تقديـم إثبـات بوجـود سـبب قهـرى لذلك.



• حالـ عـدم تقديـم مسـتند التنـازل عـن عقـد الإيجـار القديـم لصالـح المالـك موثقـًا لـدى الشـهر العقـاري، وذلـك فـي حالـة أن صاحـب الطلـب أو أفـراد أسـرته (الزوج/ الزوجة/الأبنـاء القُصـر)، مسـتأجرين لوحدة سـكنية وفقـًا لقوانيـن الإيجـار الإسـتثنائية بنظـام الإيجار القديم.



• حالـ عـدم اسـتلام العقـد الثلاثـي الخـاص بالوحـدة السـكنية: يحدد مـدة عـام للتعامل على ملفـات العمـلاء الحاجزيــن بإعلانات سكن لــكل المصريين يتــم احتسابها مــن تاريــخ إرسال الملفــات لقائمــة الطلبــات المرفوضة، وذلك كحــد أقصى متاح أمام العميــل لإنهــاء إجــراءات إعــادة الاســتعلام أو التظلــم (في حالــة الحاجــة لذلك)، وغيرهـا مـن إجـراءات التمويـل والتعاقـد واسـتلام العقـد، علـى أن يشـترط عنـد تطبيـق تلـك المـدة توافـر الوحـدات وجاهزيتهــا للتســليم، ويكــون العميــل مســئول مســئولية كاملة في حالة تجاوز الملف مــدة العــام بقائمــة الطلبـات المرفوضـة دون اتخـاذ أي إجراء لإعـادة التعامـل مـن جانبـه حيـث سـيتم وقـف التعامـل علـى الملـف وإلغاء التخصيـص.



• حال اسـتلام العقـد الثلاثـي الخـاص بالوحـدة السـكنية: يكـون الحـد الأقصـى للمـدة الزمنيـة لاسـتلام الوحـدات الســكنية 6 أشــهر، مــن تاريــخ اســتلام خطــاب التســليم مــن جهــة التمويــل، مــع إعطــاء مهلــة إضافيــة قدرهــا 6 أشــهر لســحب الوحــدة فــي حالــة عــدم اســتلامها علــى أن يتــم إلغــاء التخصيــص أوتوماتيكيًا لعــدم اســتلام الوحــدة الســكنية المخصصــة بعــد مضــي عــام مــن تاريــخ التعاقــد فــى حالــة عــدم التقــدم بســبب قهــرى لذلــك.



• يقــر صاحــب الطلــب بصحــة البيانــات والمســتندات المقدمــة منــه عنــد الحجــز وفــي حالــة المخالفــة يكــون مســئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحــق للصنــدوق إلغــاء التخصيــص واســترداد الوحــدة دون إنــذار أو حكــم قضائــي واتخــاذ كافــة الإجـراءات القانونيـة لحفـظ حقوقـه مـع تطبيـق أحـكام قانـون الإسـكان الاجتماعـي ودعـم التمويـل العقـاري رقـم 93 لســنة 2018 وقــرارات مجلــس إدارة الصنــدوق.

