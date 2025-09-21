جامعة المنصورة الجديدة تستقبل طلابها الجدد في أجواء احتفالية

افتتح، اليوم، الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، فعاليات الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2025/2026، وذلك وسط أجواء مفعمة بالحماس والترحيب.

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يفتتح الاسبوع التعريفي للطلاب الجدد

وشهد اليوم الأول حضور طلاب كلية الهندسة، وكلية علوم وهندسة الحاسب، وكلية العلوم، على أن تتواصل الأنشطة التعريفية لتشمل باقي كليات الجامعة على مدار ثلاثة أيام متتالية.

بدأت الفعالية بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم أُلقيت عدة كلمات ترحيبية استهلها الدكتور معوض الخولي، تلاه كل من: الدكتور وائل صديق، عميد كلية الهندسة، الدكتورة سارة البهلول، مدير برامج كلية الهندسة، خلال حفل كلية الهندسة، وكلمة الدكتور خالد فؤاد، عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، في استقبال طلا الكلية، وكلمة الدكتور سمير صقر، عميد كلية العلوم، الدكتور محمد سرور، مدير برامج كلية العلوم.

وتناولت الكلمات أهمية البداية القوية، والتحصيل العلمي المتميز، ودعم الطلاب في مسيرتهم الأكاديمية بما يضمن لهم التفوق والتميز خلال رحلتهم الدراسية.

إعداد خطط الدراسة والجداول الدراسية، وتجهيز المقررات الإلكترونية

وخلال كلمته، أكد الدكتور معوض الخولي أن الجامعة استعدت بشكل كامل لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تم إعداد خطط الدراسة والجداول الدراسية، وتجهيز المقررات الإلكترونية ورفعها على منصة الجامعة، إلى جانب توفير أحدث المعامل الدراسية والبحثية. وأشار إلى أن الفصل الدراسي الأول بدأ في 28 سبتمبر، وسيستمر لمدة ستة عشر أسبوعًا، على أن تُعقد امتحانات نهاية الفصل في يناير المقبل وفق النظام الأكاديمي الخاص بكل كلية.

جامعة المنصورة الجديدة واحدة من الجامعات الذكية الحديثة

وفي خطابه الافتتاحي، أعرب رئيس الجامعة عن سعادته ببدء العام الدراسي الجديد، متوجهًا بخالص التهاني إلى الطلاب الجدد وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن الجامعة تتطلع إلى عام مليء بالإنجازات العلمية والبحثية.

كما أوضح أن جامعة المنصورة الجديدة تُعد واحدة من الجامعات الذكية الحديثة التي تستهدف تقديم تعليم عصري ومتميز يلبي احتياجات سوق العمل ويواكب تطورات العصر.

ودعا الدكتور الخولي أعضاء هيئة التدريس إلى مواصلة جهودهم في دعم الطلاب، ومساعدتهم على التميز العلمي والبحثي، كما وجه رسالة خاصة إلى الطلاب الجدد شدد فيها على أهمية الالتزام بالقيم الجامعية، والمثابرة والجدية في الدراسة، مشيرًا إلى أن طريق العلم يحتاج إلى صبر وجهد وعمل دؤوب.

وقدم الدكتور الخولي شكره وتقديره للكادر الإداري والفني بالجامعة على جهودهم الكبيرة في تهيئة كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن تعاونهم مع الكادر الأكاديمي كان له أثر كبير في تحقيق النجاحات التي شهدتها الجامعة خلال العام الماضي. كما ثمَّن الدور الهام الذي يقوم به مجلس أمناء الجامعة برئاسة الدكتور نادية زخاري، من خلال دعمها المستمر وتوجيهاتها السديدة.

واختتم رئيس الجامعة كلمته بتقديم الشكر والعرفان للقيادة السياسية على دعمها المتواصل لمشروعات التعليم في مصر، خاصةً ما يتعلق بإنشاء وتطوير الجامعات الحديثة، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.

كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للجميع، داعيًا الله أن يكون هذا العام الدراسي عامًا مشرقًا حافلًا بالإنجازات.

وعقب مراسم الافتتاح، تفقد رئيس الجامعة معرض الأسر الطلابية الذي أُقيم على هامش فعاليات الأسبوع التعريفي، حيث استمع إلى شرح من ممثلي الأنشطة الطلابية حول ما يقدمه كل فريق من برامج وخدمات تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب واكتشاف مواهبهم.

وأشاد الدكتور الخولي بما رآه من تنوع في الأنشطة والإبداعات، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأنشطة الطلابية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية متكاملة للطالب إلى جانب التفوق الأكاديمي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الأسبوع التعريفي يعكس حرص جامعة المنصورة الجديدة على تهيئة أفضل الظروف للطلاب الجدد، بما يساعدهم على التكيف مع الحياة الجامعية والانطلاق بثقة نحو مستقبلهم الأكاديمي.

