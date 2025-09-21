مسلسل وتر حساس الحلقة الأولى، رشيد يعود من السفر لتنفيذ خطة انتقامية

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس 2، الذي يأتي استكمالًا لأحداث الجزء الأول بعد مرور ثلاث سنوات، عودة رشيد إلى مصر برفقة أبناءه من كاميليا، وفريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عادل.

وتظهر منذ البداية حالة من التوتر بين فريدة وابنة رشيد التي ترفض علاقة والدها وفريدة، بينما تحاول الأخيرة التقرب منها، ويقوم رشيد بتوبيخ ابنته بسبب أسلوبها في الحديث مع فريدة، إلا أن فريدة تطلب منه ألا يضغط عليها.

وبعد عودته لمصر، يذهب رشيد إلى والد كاميليا الذي انتقل إلى منزل آخر بعد ما جرى مع أبنائه، ويطلب منه الجد أن يبقى أولاد كاميليا معه بعض الوقت.

في المقابل، تنجب شقيقة سلمى (هاجر عفيفي) طفلة وتطلق عليها اسم “ليلى” تيمنًا بشقيقتها الراحلة، لكن علاقتها بزوجها ياسين تمر بتوتر شديد، أما ياسين نفسه فيعيش حالة من القلق بعد عودة رشيد وخوف ياسين من أن يهدد رشيد مكانته رغم جهوده في إدارة الشركة طوال السنوات الماضية، وتكشف الأحداث افتتاح شقيقة سلمى صالونًا تجميليًا ناجحًا يحمل أيضًا اسم “ليلى”.

أما فريدة، فتتوجه إلى الأتيليه العائلي بمجرد عودتها من السفر وتكشف الأحداث أن هناك توترًا مع شقيقها (محمد محمود عبد العزيز)، ولاحقا تصطدم فريدة بوالدها (كمال أبو رية) بعد أن تكتشف زواجه من صديقتها هاجر (رانيا منصور) مرة أخرى وتستغل الفرصة وتخبره برغبة شخص ما في الزواج منها، ليأتي رشيد لمقابلة والدها، إلا أن الأخير لا يستقبله جيدًا ولا يمنحه أي وعد.

وتتواصل المفاجآت بخروج رضوى (هيدي كرم) من السجن، والكشف عن أن والد رشيد ما زال على قيد الحياة (يجسده الفنان جلال العشري)، لتتضح في النهاية أن علاقة رشيد بفريدة ما هي إلا وسيلة للانتقام من والدها، الذي يُعد في الأصل عم رشيد والمسؤول عن إيذاء والده في الماضي.

مسلسل وتر حساس 2

ويأتي “وتر حساس 2” ليستكمل مسار الشخصيات من الجزء الأول ويكشف عن تطورات جديدة تحمل الكثير من الحب والصراعات والخيانة.

ومسلسل وتر حساس 2 بتوقيع المخرج وائل فرج الذي أخرج الجزء الأول من العمل، ويشارك في بطولة هذا الجزء الجديد عدد من نجوم الجزء الأول وهم الفنان محمد علاء والفنانة هيدي كرم والفنانة هاجر عفيفي، بينما انضم نجوم جدد للعمل مثل الفنانة غادة عادل والفنانة رانيا منصور والفنانة إلهام وجدي.

الغائبون عن أحداث الجزء الثانى

ويشهد الجزء الثانى من مسلسل وتر حساس غياب عدد من النجوم الذين شاركوا في الموسم الأول، أبرزهم النجمة صبا مبارك التي اعتذرت عن المشاركة بسبب ارتباطها بأعمال أخرى، إلى جانب الفنانة الشابة جنا الأشقر التي جسدت شخصية "ليلى"، إذ انتهى دورها بمقتلها في الحلقات الأخيرة من الجزء الأول، كذلك يغيب الفنان أحمد جمال سعيد الذي لعب دور "مازن"، حيث ينتهي مساره الدرامي بدخول السجن بتهمة قتل "ليلى".

