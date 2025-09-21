وكيل وزارة التعليم بقنا يوضح تفاصيل أول يوم دراسي

قال هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة قنا، إن الدراسة انطلقت اليوم في جميع مدارس المحافظة دون حدوث أي ازدحام يُذكر، وسط أجواء من الانضباط والاستعداد الجيد.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، أنه تم التشديد على جميع المدارس بعدم ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات، وقد جرى توزيع الكتب على جميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات لم تتلقَ أي شكاوى خلال اليوم الدراسي، موضحًا أنه أجرى جولة تفقدية لعدد من المدارس، وشهد افتتاح مدرسة جديدة بقرية الترامسة بحضور محافظ قنا، مؤكدًا عدم ورود أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور بشأن وجود تقصير داخل أي مدرسة.

قوائم انتظار خاصة برياض الاطفال

نوّه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إلى أن هذا العام يشهد ولأول مرة عدم وجود قوائم انتظار في مرحلة رياض الأطفال، وذلك بعد افتتاح 55 قاعة جديدة لسد العجز وتلبية احتياجات المدارس.

وأوضح أن هذه القاعات الدراسية تم تخصيصها داخل بعض المساجد، دون أن يؤثر ذلك على أداء الشعائر الدينية، حيث تم التنسيق على استخدام هذه القاعات في الفترة من السابعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا فقط.

وأضاف أن أكثر من 2400 طفل في مرحلة رياض الأطفال التحقوا بالمدارس هذا العام، وهو ما يعكس الجهود المبذولة في التوسعات والاستعدادات المبكرة للعام الدراسي.

وفيما يتعلق بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد عنتر أن هناك فريقًا متخصصًا من العلاقات العامة يتابع باستمرار كل ما يُنشر، ويتم التعامل مع أي شكاوى أو استفسارات بشكل قانوني وحاسم. وكان قد تم تداول صور لوكيل الوزارة وهو في غفوة خلال حضوره إحدى فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" بقصر ثقافة قنا.

