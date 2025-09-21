مدارس الوادي الجديد تستقبل طلابها بالهدايا والحلويات في العام الدراسي الجديد (صور)

استقبلت مدارس محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد، بالبالونات والشوكولاتة والهدايا وأغانٍ وطنية في أول أيام الفصل الدراسي الأول بجميع مدارس المحافظة، وسط أجواء من البهجة وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد، حيث انتظم الطلاب في طابور الصباح بحضور الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، وقيادات القطاع على مستوى الإدارات التعليمية الخمسة.



وتولى معلمو المدرسة توزيع الحلوى والشكولاتة على تلاميذ رياض الأطفال أثناء قيام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمجموعة من الجولات الميدانية لمتابعة انتظام العمل في أول يوم دراسي، مشددا على عدم وجود أي مشكلات والعمل على تذليلها على الفور.



وشهدت مدارس المحافظة أجواء احتفالية في أول يوم دراسي تضمنت تنظيم حفلات استقبال الطلاب الجدد، وخاصة رياض الأطفال تضمنت مراسم استقبال بالبالونات والحلوى وعزف الموسيقى الترحيبية.

والتزم الطلاب والطالبات بالزي المدرسي الموحد وسط إجراءات تنظيمية وتأمين لمداخل وأبواب المدارس.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق الدراسة اليوم الأحد، بجميع مدارس المحافظة مع بداية العام الدراسي 2025-2026، حيث استقبلت 507 مدارس موزعة على الإدارات التعليمية الخمس طلاب الصف الأول بمختلف المراحل التعليمية، بالتعليم العام واللغات والتربية الخاصة والتعليم الفني، وفق خطة العمل للأسبوع الأول.



وأوضح الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، جاهزية المدارس من حيث البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لاستيعاب الكثافات، مع استمرار المتابعة الميدانية واللحظية لكافة الإدارات بما يضمن انتظام وانضباط العملية التعليمية.



وأكد مدير مديرية التعليم بالمحافظة، الدكتور سامي فضل، انتظام الدراسة في 507 مدارس على مستوى المحافظة بجاهزية تامة، حيث جرى الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمنشآت التعليمية وخطط الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب مع أول أيام الدراسة وتوفير الأجواء المناسبة الجاذبة للطلاب مع تقديم كافة سبل الدعم النفسي والمعنوي لهم، وخاصة التلاميذ بالصفوف التعليمية الأولى.

وأوضح مدير مديرية التعليم أنه وجه بالالتزام بتطبيق سياسة الباب المفتوح بالمدارس والإدارات التعليمية لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور وحسن استقبالهم، وكذا آراء المعلمين والطلاب ووضع الحلول للمشكلات بشكل فوري، مشيدًا بجهود مدارس المحافظة من أجل زيادة المساحات الخضراء، وفقا لمبادرة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد (المدارس الخضراء)، والتنسيق مع مجالس المدن وأقسام شرطة المرافق لإزالة كافة الإشغالات الموجودة حول أسوار المدارس والتصدي لظاهرة الباعة الجائلين.

وأفاد مدير التعليم بالمحافظة بأنه تم التأكيد على التوزيع العادل لجميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات، مشددا على تكثيف المتابعات الميدانية لمديري الإدارات التعليمية والوكلاء، وكذا فرق المتابعة واللجان المشكلة للمدارس والوقوف لحظة بلحظة على آخر المستجدات والاهتمام بممارسة الأنشطة الطلابية وتوظيفها بما يتناسب مع قدرات الطلاب ومواهبهم وإبراز نماذج النجاح من جميع العاملين وتشجيع المتميزين منهم.

