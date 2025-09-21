محافظ الإسكندرية يتفقد سير العملية التعليمية بأول أيام الدراسة

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لعدد من المدارس، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

استهل المحافظ جولته بزيارة مدرستي تقسيم الزهور الابتدائية (1 و2) بنطاق حي المنتزه ثان، حيث تفقد الفصول الدراسية وتابع سير العملية التعليمية، وحرص على الحديث مع الطلاب والمعلمين، مستمعًا إلى آرائهم وملاحظاتهم حول اليوم الدراسي.

وشدد المحافظ على أهمية غرس قيم الانتماء الوطني لدى الأطفال منذ المراحل التعليمية المبكرة، لاسيما مرحلة رياض الأطفال، مؤكدًا أن طلاب اليوم هم قادة الغد.

وشملت الجولة زيارة مدرسة الحرمين تقسيم الزهور الثانوية، حيث تأكد المحافظ من انتظام الدراسة وتوافر التجهيزات اللازمة لانطلاق العام الدراسي بسلاسة، وخلال حديثه مع طلاب المرحلة الثانوية، حثّهم على ضرورة التعبير عن الرأي، وطلب العلم بجرأة، والمتابعة الجادة للدروس.

وأكد على أهمية التحول من الأساليب التقليدية إلى طرق التعليم التفاعلي والتبادلي، عبر تخصيص وقت وإمكانات لتشجيع الحوار المتبادل بين الطلاب والمعلمين، واستحداث أساليب تعليمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتُنمّي مهارات البحث والتفكير النقدي لدى الطلاب.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن عدد الطلاب في مختلف مراحل التعليم بالمحافظة يبلغ نحو مليون ونصف طالب، بالإضافة إلى 84 ألف طالب في التعليم الفني، و 46 ألف معلم، إلى جانب 68 ألف من العاملين في الجوانب الإدارية واللوجستية للعملية التعليمية.

وأشار إلى أن تنشئة هذا العدد الكبير من الطلاب على قيم الولاء والانتماء للوطن تُعد مهمة وطنية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، لتحويلهم إلى طاقة فاعلة تُسهم في بناء المستقبل.

وفي ختام جولته، وجّه محافظ الإسكندرية الشكر لجميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، مثمنًا جهودهم في الارتقاء بجودة التعليم، ومؤكدًا على دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات التي تهدف في مصلحة الطلاب.

