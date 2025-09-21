انطلاق مهرجان الجونة للألعاب المائية (صور)

انطلقت فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بمهرجان الجونة للألعاب المائية في نسخته الخامسة.

ويشهد مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية تنظيم العديد من البطولات والأنشطة الفعاليات الرياضية المتنوعة والتي يأتي على رأسها مهرجان الجونة للألعاب المائية، والذي يلقي رواجًا كبيرًا، وحرص المشاركون على الاشتراك في منافساته من مختلف دول العالم ومن أهم مسابقاته رياضة الويك بورد wakeboard ورياضة كايت سيرف kite surf ويتم تنظيمه تحت إشراف الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء.

انطلاق مهرجان الجونة للألعاب المائية

حضر فعاليات انطلاق مهرجان الجونة للألعاب المائية كلا من: أحمد حبش رئيس اتحاد الشراع والانزلاق على الماء، وشريف السمرا المدير التنفيذي للبطولة، وأحمد عبد الخالق مدير السياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة، وفراج عبّد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

انطلاق مهرجان الجونة للألعاب المائية

وتسعى وزارة الشباب والرياضة من خلال إدارة السياحة والفعاليات الرياضية لاستقطاب وتنظيم أبرز الفعاليات المحلية والعالمية وإقامتها وهو ما يؤدي إلى مزيد من الترويج للسياحة بمصر.

انطلاق مهرجان الجونة للألعاب المائية

من جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أهمية إقامة مهرجان البحر الأحمر للسياحة والفعاليات الرياضية فهو مزيج من الرياضة والترفية والسياحة والتركيز وتسليط الضوء على ما تتمتع به مصر من بنية تحتية مطورة وعلى أعلى مستوى جعلت من مصر مركز إقليمي هام ومحوري لاستضافة كبرى البطولات على المستوى القاري والدولي.

انطلاق مهرجان الجونة للألعاب المائية

وأشاد الوزير بالدور الكبير الذي تقوم به محافظة البحر الأحمر ومدينة الجونة في استضافة تلك الفعاليات، وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات لإنجاح البطولة والمهرجان وخروجها بالشكل الأمثل وبالصورة التي تليق بمكانة مصر.

وزير الرياضة يكرم بطلات كرة اليد والسلة بعد التتويج ببطولة أفريقيا للشابات

من ناحية أخرى، كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبات منتخبي كرة اليد للشابات وكرة السلة للشابات، بعد تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج ببطولتي إفريقيا لأول مرة في تاريخ اللعبتين، بحضور خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد، وعمرو مصيلحي رئيس اتحاد كرة السلة.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن فوز منتخبي مصر للشابات في كرة اليد وكرة السلة يعد إنجازًا كبيرًا يُضاف إلى نجاحات الرياضة المصرية، قائلًا: "شرفتونا وشرفتوا مصر"، مشيدًا بالروح والإصرار الذي تحلت به اللاعبات في البطولتين، وما يعكسه ذلك من مكانة المرأة المصرية وقدرتها على إظهار قوة وعزيمة البنت المصرية في مختلف البطولات.

أشرف صبحي يكرم بطلات كرة اليد والسلة بعد التتويج ببطولة أفريقيا للشابات

وأضاف وزير الرياضة، قائلا "فرحتونا وشرفتونا"، فالإنجاز لا يأتي صدفة، وإنما هو ثمرة تخطيط وجهد متواصل على مدى فترات طويلة، مضيفًا اتحاد كرة اليد يواصل نجاحاته، وفي المقابل نعمل على إعادة بناء كرة السلة المصرية من جديد بخطط واضحة ورؤية مستقبلية.

أشرف صبحي يكرم بطلات كرة اليد والسلة بعد التتويج ببطولة أفريقيا للشابات

وتابع وزير الرياضة: “نمتلك في مصر بنية تحتية رياضية قوية، ومنشآت وأندية وإعدادًا كبيرة، وكل مقومات النجاح متوفرة، ونحن ملتزمون بدعم أبطالنا وبطلاتنا، ومساندتهم بلا توقف، ورغم الأزمات والتحديات نحن متمسكون بالاستقرار والنجاح على المستويين السياسي والرياضي، والرياضة المصرية بخير، وأصبحت مصدر سعادة وفخر لكل بيت مصري، وتجربتنا الرياضية أصبحت نموذجًا يطلب الكثيرون الاحتكاك به والاستفادة منه".

